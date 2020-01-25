Вооружившись лазером: японскому внедорожнику добавили харизмы

Дорожные рабочие из Франции похожи на российских коллег: раздолбанные ботинки, оранжевые робы, загар, — чего нельзя сказать о дорогах. И обновленный Lexus GX с его внедорожным арсеналом на французском асфальте выглядит чужим, что не мешает ему ловить восхищенные взгляды. Не затем ли покупают большие дорогие автомобили — вызывать зависть? Зачем еще — разбирались «Известия».

Узнав, что под капотом бензиновый V8, французский дорожник присвистнул — по здешним меркам это сумасшедшая расточительность. Марку Lexus во Франции знают — в год здесь продают 6–7 тыс. машин. Для сравнения: Lexus в России расходится тиражом 23 тыс. машин.

Пошел за Prado

Французские «лексусы» представляют собой в подавляющем большинстве гибриды — от крохотного кроссовера UX до флагманского седана LS. Брутальные внедорожники вроде GX и LX здесь не знают, хотя и смотрят с завистью.

лексус Габариты Lexus GX 460: 4880×1885×1885 мм. Колесная база: 2790 мм Фото: Lexus

Интересно, что в России GX не особо популярен — в год продают 600 с небольшим машин, и продажи снижаются. Этому есть, на мой взгляд, несколько причин. Первая и самая главная — популярность родственного Toyota Land Cruiser Prado. Он, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, популярнее в 25 раз. Он значительно дешевле и предлагает, помимо бензиновых, дизельные двигатели.

Игра в кубики

Внешнее отличие GX от Prado, по сути, ограничивается дизайном передней части. Теперь с обновлением она наконец-то соответствует канонам японского бренда. Lexus — прежде всего, полет дизайнерской фантазии, а дорестайлинговый GX выглядел всё же недостаточно смело.

lexus_france_058 Фары теперь полностью светодиодные, с автоматическим переключением с дальнего на ближний Фото: Lexus lexus_france_061 Руль трехспицеый, как у флагманского LX Фото: Lexus lexus_france_059 Все циферблаты на приборной панели аналоговые Фото: Lexus lexus_france_060 Вариант отделки салона деревом только один Фото: Lexus lexus_france_066 Сиденья комфортны и обиты качественной кожей, есть подогрев и вентиляция Фото: Lexus lexus_france_065 Сзади места с запасом, но дверной проем узковат Фото: Lexus lexus_france_062 Режимы трансмиссии и подвески переключаются массивными рычагами Фото: Lexus lexus_france_067 Система кругового обзора выручает на бездорожье и в городе Фото: Lexus

Радиаторная решетка выполнена в стилистике обновленного RX, только «разлетающиеся кубики» массивнее. Громадная решетка зрительно увеличивает автомобиль, а новые полностью светодиодные фары придают ему сходство с флагманским LX. Раньше внешности «Джи-икса» не хватало смелости, а теперь он получился даже интереснее флагмана.

VIP-места на концерте

Интерьер GX стал еще ближе к LX и еще дальше от Toyota Land Cruiser Prado — трехспицевый «флагманский» штурвал, мягкая и толстая кожа сидений.

Лазерная гравировка на вставках из черного дерева — вроде той, что использует Yamaha для своих музыкальных инструментов. Это дополняет традиционный для интерьеров Lexus аудиофильский стиль.

лексус Автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 8,3 с и в среднем расходует 12,8 л на «сотню» Фото: Lexus

Центральная консоль сохранила прорезь для CD, и это не пережиток прошлого, учитывая 17 динамиков аудиосистемы Mark Levinson и хорошую звукоизоляцию салона. Во всяком случае музыка с диска звучит ярче, чем через подключенный смартфон.

Звук двигателя, наоборот, хотелось бы сделать громче: 8-цилиндровый атмосферник (4,6 л, 296 л. с.) исполняет классический рок. И за это ему можно простить даже неумеренный аппетит. Этот агрегат, которого, кстати, нет у Prado, — одно из важных слагаемых в характере GX.

Роскошь с запасом

Lexus апеллирует к доисторическим пластам в подсознании. Посмотрите на роскошные автомобили первой половины XX века. Это ведь настоящие грузовики: мощная рама, огромный мотор, массивные рычаги и кнопки. Всё сделано с запасом, избыточно, расточительно, без экономии на скрепках.

лексус В базовой комплектации GX 5-местный, а начиная с версии Premium, предлагает третий ряд сидений. Места на «галерке» немного. Объем багажника — 621 л Фото: Lexus

Таков и GX, унаследовавший от Prado продвинутую трансмиссию с понижайкой, режимами для разных покрытий и круиз-контролем для ползания по бездорожью. Нет здесь разве что задней блокировки. Причем всё это для него — не профессиональная необходимость, а пресловутый запас. Такие автомобили редко добираются до серьезного бездорожья, но если доберутся, то гарантированно выйдут из испытания с честью.

Уровень спортивной подготовки

На серпантинах GX пытается ехать по легковому. Активные гидроопоры стабилизаторов системы KDSS изо всех сил борются с кренами, но из-за высокой посадки пассажиров укачивает, а задний неразрезной мост дергает машину.

Нет, GX, ты, конечно, не грузовик, но и не спорткар . И даже режим Sport, зажимающий амортизаторы, кардинально ничего не меняет, разве что стыки ощущаются более заметно. «Автомат» тоже работает мягко, поэтому кажется, что скорость GX набирает с ленцой. Шильдики Sport — есть такая версия GX — это только вариант внешнего оформления.

лексус Фото: Lexus

Система стабилизации пресекает малейший намек на скольжение, и если он появится, практически останавливает внедорожник. Давным-давно один американский журнал протестировал GX и счел, что автомобиль склонен к заносу, вот и перестраховываются теперь японцы. Хорошо, оставили кнопку отключения системы.

Город ждет

Кстати, о безопасности. Обновленный GX оснастили расширенным комплексом электронных помощников: слежение за разметкой, распознавание знаков, автоторможение. Всё это вместе с системой кругового обзора сделало автомобиль более приспособленным для города.

Вот только мыть его придется часто или по-крайней мере протирать камеру номерного знака — из-за особенностей аэродинамики грязь оседает на корме ровным слоем.

Испытание зимой

Впрочем, этот танк грязи не боится. Первобытная внедорожная суть «Джи-икса» тянет на приключения. Во Франции не оказалось для GX подходящего бездорожья, поэтому беру автомобиль еще раз и отправляюсь в Тверскую область. Светодиодные фары пронзают мглу, мощная подвеска позволяет ехать по разбитому асфальту, не объезжая крупные ямы.

лексус Дорожный просвет — 215 мм. Благодаря задней пневмоподвеске, можно еще приподнять кузов Фото: Lexus

Серьезных испытаний для внедорожной трансмиссии и двойной климатической системы снова не вышло. Грязь подсохла, а снег было зарядил, но скоро снова растаял. Жаль, что среди мудреных клавиш на центральной консоли GX нет той, что отвечает за включение зимы.