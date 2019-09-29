Возьмемся за ручки: как изменился британский кроссовер

Тест предыдущего Discovery Sport проводили в Исландии. Да еще в такой ураган, что машины и людей то и дело сдувало с дороги. С новым кроссовером корреспондента «Известий» познакомили в окрестностях Барселоны. Неужели Jaguar Land Rover признал очевидное — этот автомобиль создан не для экстремальных маршрутов, а для семейных поездок по хорошим дорогам? На самом деле у нового Discovery Sport было припасено множество сюрпризов, но он даже не подал виду. Подробности — в материале «Известий».

Навели глянец

И действительно, внешне автомобиль изменился не сильно. Передний бампер с вертикальными прорезями, оптика с новым светодиодным рисунком вместо наивных кругляшей. D iscovery Sport всегда стремился быть похожим на «богатого родственника» — Range Rover Evoque, но теперь он больше напоминает большой Land Rover Discovery.

Несмотря на то что габариты кроссовера остались практически теми же, «спортивный Диско» смотрится внушительнее. А спортивный стайлинг R-Dynamic — черные глянцевые вставки и крашеные в цвет кузова накладки на колесные арки — добавляет премиума.

Интерьер подвергли куда более серьезной ревизии, что неудивительно — на фоне хайтека новых «Рейндж Роверов» он выглядит безнадежно устаревшим и невзрачным. Рассказы про функциональность и отсылки к старшему «Диско» здесь не помогут.

Нетронутой осталась только мягкая накладка на передней панели плюс серебристая окантовка консоли, но материалы отделки сделали по возможности более респектабельными.

Discovery Sport Габариты Discovery Sport: 4597×2069×1727 мм. Новый кроссовер вырос в длину и высоту на несколько миллиметров. Ширина и колесная база (2741 мм) остались прежними Фото: Jaguar Land Rover

Россыпь прямоугольных кнопок и шершавый черный пластик завещали новому «Дефендеру» — ему нужнее, он теперь отвечает за брутальность. Верхнюю часть консоли Discovery Sport заполнил яркий мультимедийный дисплей диагональю 10,25 дюйма. Нижнюю часть полностью закатали в черный глянец.

Обман по-черному

Чернота и блеск консоли обманчивы — это просто панель с россыпью сенсорных кнопок и двумя круглыми ручками-экранчиками, а не дополнительный дисплей, как на Range Rover Evoque или Velar.

Получилось очень похоже, да и у обманутого вряд ли будут претензии — пользоваться сенсорной панелью удобно и выглядит она нарядно. Осталось выяснить, как будут работать сенсорные кнопки зимой в холодной машине.

Нажал одну кнопку — и левая ручка уже регулирует не температуру, а мощность обдува. Нажал другую — и вокруг правой ручки вспыхивает оранжевое свечение и проступают обозначения ездовых режимов Terrain Response 2. Экранчик, показывающий температуру, при этом гаснет. По идее сделано просто, но эффект завораживает. Сколько функций посадили на эти ручки! Можно даже рулить прицепом. И во всем этом богатстве возможностей не запутаешься, всё просто и понятно.

Jaguar Land Rover В качестве альтернативы обивке из кожзама доступен износостойкий материал Luxtex, созданный из переработанного полиэстера Фото: Jaguar Land Rover

Шайбу-селектор «автомата» заменили на обычный нефиксируемый джойстик. Не такой эффектный с точки зрения дизайна, но, как говорят, более удобный. В этом Discovery Sport следует за новым Range Rover Evoque. Впрочем, одним джойстиком не обошлось.

Жесткий кузов, мягкий гибрид

Сохранив индекс L550, Discovery Sport переехал на новую платформу PTA (Premium Transverse Architecture). На ней же построен и новый Evoque. У внешне не изменившегося кузова новая силовая структура, которая сделала его жестче и позволила разместить под полом элементы гибридной силовой установки.

1_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_INTERIOR_130919_08 Цифровая приборная панель — опция, в базе предлагают аналоговые приборы Фото: Jaguar Land Rover 2_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_TECH_04 Камера, картинка с которой выводится прямо на салонное зеркало, обеспечивает более широкий обзор Фото: Jaguar Land Rover 03_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_TECH_01 Для смартфонов кроссовер предлагает шесть USB-портов, три 12-вольтовые розетки плюс беспроводная зарядка Фото: Jaguar Land Rover 04_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_TECH_06 Капот перестает быть прозрачным, когда автомобиль стоит или едет быстрее 30 км/ч Фото: Jaguar Land Rover 05_LR_DS_20MY_NAMIBORANGE_INTERIOR_04 Топовые кожаные сиденья еще комфортнее, а также предлагают массаж Фото: Jaguar Land Rover 06_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_INTERIOR_130919_23 Ручки на центральной консоли отвечают за регулировку температуры, интенсивность обдува, переключение ездовых режимов и даже за управление прицепом Фото: Jaguar Land Rover

Да, для Европы Discovery Sport превратился в «мягкий» гибрид. Все машины, за исключением начальной версии с «механикой», оснащены 48-сильным стартер-генератором, который помогает при разгоне и экономит топливо, позволяя двигаться накатом до скорости 17 км/ч. России гибридизация не коснулась, поэтому для нас актуальны другие преимущества новой платформы: улучшенная безопасность, меньшие вибрации, более вместительный бензобак и новые опции.

Неспортивное поведение

Англичане большие оригиналы. Поэтому дизельная машина представлена в обвесе R-Dynamic, в ярко-оранжевом цвете и с максимальным размером колес — 21 дюйм. Бензиновая, которая должна по идее быть более динамичной, наоборот, серая, скромная и на 20-дюймовых колесах.

Индекс P250 соответствует мощности 2-литрового мотора, но не соответствует ожиданиям. Вроде бы электромотор должен помогать на разгоне, пока турбина не раскрутилась, но чтобы получить отклик, педаль газа нужно вдавить в пол и подождать. Тогда Discovery Sport подает голос и ускоряется живее, но всё равно 9-ступенчатый «автомат» меняет передачи плавно. Даже в спортрежиме поведение машины неспортивное. Не иначе, инженеру-двигателисту Jaguar Land Rover явилась во сне Грета Тунберг и пригрозила переехать его велосипедом.

1_LR_DS_20MY_NAMIBORANGE_DETAIL_08 Максимальный размер дисков — 21 дюйм, а минимальный — 17 дюймов Фото: Jaguar Land Rover 2_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_DETAIL_04 Силовая структура кузова стальная, а наружные панели в основном алюминиевые. Капот снабдили подушкой безопасности для пешеходов Фото: Jaguar Land Rover 3_LR_DS_20MY_NAMIBORANGE_DETAIL_01 Головные фары полностью светодиодные, с новой графикой Фото: Jaguar Land Rover 4_LR_DS_20MY_BYRONBLUE_DETAIL_11 И фонари тоже Фото: Jaguar Land Rover 5_LR_DS_20MY_NAMIBORANGE_INTERIOR_01 Багажник объемом 897 л может быть увеличен до 1794 л, если сложить спинки задних сидений Фото: Jaguar Land Rover 6_LR_DS_20MY_NAMIBORANGE_INTERIOR_20 Задний ряд просторный, половинки дивана можно двигать, а спинки наклонять. Есть подогрев и простой блок управления климатом. На бездорожье пассажиры могут держаться за ручки Фото: Jaguar Land Rover

Впрочем, есть и плюсы — если рассматривать этот кроссовер в качестве семейного автомобиля. В этом случае плавность важнее динамики: пассажиры не будут кивать головами в такт каждому ускорению. Хорошая шумоизоляция важнее спортивных ощущений.

На серпантине P250 оставляет двоякое ощущение. С одной стороны, он хорошо следует за рулем, у руля есть логичное усилие и четкий ноль. И буквально вкручивается в повороты. С другой стороны, подвеска у кроссовера расслабленная. На асфальте кажется, что управляешь более крупным и внедорожным автомобилем, на проселке Discovery Sport, наоборот, оставляет впечатление более асфальтового. На хорошем покрытии он находит невидимые дефекты и громко отмечает ямы на плохом. Парадоксально, но в настройках шасси все равно чувствуется порода.

Дизель начинает и выигрывает

В задумчивости пересаживаюсь на дизельную машину и обнаруживаю, что она другая. Во-первых, более дорогие кожаные кресла со встроенным массажем удобнее, чем те, что были на бензиновом «Диско», с комбинированной обивкой из кожзама и искусственной замши. Во-вторых, 240-сильного дизеля бодрый голос и такая же динамика. Что, кстати, доказывают цифры — дизельный вариант, не отягощенный третьим рядом кресел, разгоняется до 100 км/ч чуть быстрее — за 7,7 против 7,8 секунды. И при этом показывает умеренный расход топлива — в районе 9 л на 100 км.

В-третьих, на селекторе системы Terrain Response есть значок с извилистой дорогой, а значит, здесь установлены амортизаторы с изменяемой жесткостью. Следовательно, подвеску можно зажать для лучшей управляемости или, наоборот, расслабить ради комфорта. Проверяли — работает. При этом, несмотря на более крупные колеса диаметром 21 дюйм, дизельный Disco везет по проселку с комфортом.

Телеканал «Дискавери»

Любой Land Rover, даже если это небольшой кроссовер, должен совершать подвиги на бездорожье. Внедорожный отрезок маршрута впечатлил — крутые подъемы, спуски, терраподы. Однако пройти это всё может даже неподготовленный человек. Главное, заранее включать специальные внедорожные режимы. Даже в положении Auto система Terrain Response 2 справляется с препятствиями, пусть и не так уверенно.

Чтобы точно дозировать тягу, включаешь внедорожный круиз-контроль и он сам затаскивает машину вверх, притормаживая оторвавшиеся от земли колеса. Спуском с горы тоже руководит электронный помощник, водитель только выставляет безопасную скорость.

Jaguar Land Rover У Discovery Sport хорошая внедорожная геометрия. Угол въезда равен 25, а угол съезда — 30 градусам. Клиренс — 212 мм Фото: Jaguar Land Rover

Проехать по узкому мосту, подняться на железную гору да и просто развернуться на городской парковке помогают камеры кругового обзора. К видеотрансляции по салонному зеркалу мы уже начинаем привыкать — камера Discovery Sport передает с крыши кроссовера и обеспечивает широкий угол. Но еще интересней технология «прозрачного капота» — передняя камера снимает всё, что происходит впереди, и выводит картинку на центральный дисплей с задержкой. Таким образом, капот становится прозрачным, и можно увидеть, что происходит под передними колесами. Увлекательное занятие, однако система работает только в движении и для маневров удобнее пользоваться обычным круговым обзором.

Внедорожный набор Discovery Sport по-прежнему лучший в классе, хотя проводка с хлипкими разъемами в колесных арках настораживает. Впрочем, если Jaguar Land Rover утверждает, что автомобиль способен без проблем преодолевать брод глубиной 60 см, он чем-то руководствуется.

За что платить?

У Discovery Sport нет странностей, отличающих автомобили британской марки. Ни асимметричной двери, как у старшего Discovery, ни выдвижных дверных ручек, как у «Эвока». Это просто кроссовер — пять дверей, четыре колеса. Возможно, рестайлинг сделает эту модель заметнее, а новые опции, улучшенные характеристики и более качественный интерьер компенсируют выросшую цену. А тест показал, что на оснащении лучше не экономить — во всяком случае машина с адаптивными амортизаторами едет интереснее.