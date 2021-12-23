Названы сроки начала продаж электромобиля Mercedes-Benz EQS в России

Компания Mercedes-Benz представила в Москве свой первый полностью электрический седан EQS. Об этом 23 декабря сообщает «Автостат».

Ожидается, что на российском рынке Mercedes-Benz EQS появится в I квартале 2022 года. Первой поступит в продажу модель 580 4Matic, которая обладает запасом хода до 770 км (согласно WLTP) и мощностью 524 л.с.

Серийную модель построили на базе концептуальной модели EQS Vision, дебютировавшей на автосалоне во Франкфурте-на-Майне (Германия). При этом многие стилистические решения были взяты от нового поколения седана S-класса.

Длина электромобиля составила 5265 мм. В компании отметили, что разработали самый аэродинамически выверенный серийный автомобиль в истории: коэффициент лобового сопротивления составил 0,20.

Автомобиль получил особый гиперэкран (Hyperscreen) мультимедийной системы MBUX. Огромный дисплей с интегрированными дефлекторами занимает практически всю переднюю часть салона. Помимо мультимедийной системы гиперэкран объединяет в себе функции приборной панели, навигационной системы и различных настроек автомобиля.

Все физические кнопки и переключатели, количество которых сведено к минимуму, расположились на центральном тоннеле. В качестве опции доступна система полуавтоматического управления Drive Pilot, соответствующая автопилоту третьего уровня.

Новый Mercedes-Benz EQS приводится в движение электромотором мощностью 333 л.с., который позволяет автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 6,2 с. Кроме того, будет доступна версия с двумя двигателями суммарной отдачей 524 л.с. Такой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с.

2 декабря сообщалось, что Mercedes-Benz представила концептуальный автомобиль Project Maybach.

Основными особенностями автомобиля стали длинный капот, широкая решетка радиатора, круглые фары и фонари, камеры вместо боковых зеркал, накладки на арки, силовой бампер и багажник на крыше. Из интересных аксессуаров, которые присутствуют в автомобиле, можно выделить топор, находящийся в специальном отделении слева от водителя.