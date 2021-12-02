Mercedes-Benz представил электромобиль с топором в салоне

Немецкая компания Mercedes-Benz представила концептуальный автомобиль Project Maybach. Об этом 2 декабря сообщает Motor1.

Отмечается, что машина представляет собой внедорожное купе длиной шесть метров. Новинка создавалась совместно со знаменитым модельером Вирджилом Абло, который скончался после тяжелой болезни 28 ноября.

Основными особенностями автомобиля стали длинный капот, широкая решетка радиатора, круглые фары и фонари, камеры вместо боковых зеркал, накладки на арки, силовой бампер и багажник на крыше. Под прозрачным капотом установлены солнечные панели.

В салоне установлены два сиденья, которые при желании можно разложить для полноценного отдыха. Из интересных аксессуаров, которые присутствуют в автомобиле, можно выделить топор, находящийся в специальном отделении слева от водителя.

Технические характеристики Project Maybach не сообщаются. Известно лишь, что автомобиль приводит электрическая силовая установка.

29 июля сообщалось, что Mercedes-Benz выпустила бронированную версию седана S-Class нового поколения.

Автомобиль получил максимальный уровень защиты. Конструкция способна защитить водителя и пассажиров не только от очередей из автомата Калашникова, но также выдержать попадание бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).