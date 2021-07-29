Mercedes-Benz выпустила бронированный S-Class за 48 млн рублей

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила бронированную версию седана S-Class нового поколения. Об этом 29 июля сообщает Motor1.

Автомобиль получил максимальный уровень защиты. Конструкция способна защитить водителя и пассажиров не только от очередей из автомата Калашникова, но также выдержать попадание бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Бронированный седан получил особые стекла толщиной 10 см и шины Michelin PAX с технологией run-flat, которые позволят проехать еще не менее 30 км после их пробития. В оснащение также входит бак с кислородом, который обеспечит автономную подачу воздуха в салон в экстренной ситуации.

Автомобиль оснастили 6,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 612 л.с. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 190 км/ч.

На европейском рынке бронированный Mercedes-Benz S-класса стоит от €547,4 тыс. (47,5 млн рублей).

19 июля сообщалось, что Mercedes-Benz в 2023 году представит серийную электрическую версию внедорожника G-класса, которая получит название EQG.

Автомобиль оснастят литий-ионной батареей емкостью 108 кВт·ч и двумя электромоторами. Запас хода модели составит 500 км.