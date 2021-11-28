Умер основатель бренда Off-White Вирджил Абло

Американский модельер, основатель бренда Off-White Вирджил Абло скончался на 42-м году жизни. Об этом сообщила в воскресенье, 28 ноября, пресс-служба группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy в Instagram.

В корпорации отметили, что Абло в течение последних нескольких лет боролся с онкологией.



«LVMH, Louis Vuitton и Off-White опустошены в связи с известием о смерти Вирджила Абло в воскресенье, 28 ноября, от рака, с которым он боролся в течение нескольких лет», — говорится в сообщении.

В Instagram-аккаунте Вирджила Абло сообщается, что у модельера была редкая форма рака — ангиосаркома сердца, однако он не афишировал свой диагноз.



«Он решил выдержать эту битву приватно с момента постановки диагноза в 2019 году, пройдя множество сложных процедур <...>. Вирджилом управляла его преданность своему делу и своей миссии открывать двери для других, а также создавать пути для большего равенства в искусстве и дизайне», — говорится в сообщении.

Вирджил Абло родился 30 сентября 1980 года в штате Иллинойс (США). В 2012 он зарегистрировал свою первую компанию Pyrex Vision, магазин уличной одежды, а через год основал свой первый бренд уличной одежды Off-White. В 2018 году Абло стал креативным директором мужской линейки одежды Louis Vuitton. Также он он сотрудничал с брендами Nike и Evian и с японским художником Такаши Мураками.