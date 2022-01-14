В Hyundai рассказали о новинках для российского рынка

Корейская компания Hyundai в 2022 году выведет на российский рынок несколько новых моделей. Об этом стало известно 14 января во время онлайн пресс-конференции.

Так, в феврале у дилеров появится минивэн Hyundai Staria. Автомобиль был представлен в апреле 2021 года. Машина выпускается в двух вариантах — для коммерческого и личного использования.

Во II квартале текущего года до России доберется электрический среднеразмерный кроссовер IONIQ 5. Клиенты смогут взять машину в аренду (по подписке). Но не исключена и свободная продажа этой модели.

В IV квартале 2022 года в РФ появится обновленный полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade.

Кроме того, компания планирует представить спортивные версии кроссоверов Hyundai Creta и Hyundai Tucson, а также новый флагмаский седан Genesis G90.

7 декабря Hyundai представила новую модификацию кроссовера Tucson, которая получила название XRT.

Автомобиль позиционируют в качестве наиболее адаптированного варианта для езды по бездорожью. Модель будет представлена на американском рынке.