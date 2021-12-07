Hyundai выпустила внедорожную модификацию кроссовера Tucson

Корейская компания Hyundai представила новую модификацию кроссовера Tucson, которая получила название XRT. Об этом сообщает Carscoops.

Автомобиль позиционируют в качестве наиболее адаптированного варианта для езды по бездорожью. Модель будет представлена на американском рынке.

Кроссовер Hyundai Tucson XRT получил внедорожный обвес, в который входят накладки на колесные арки, пороги и бампера. Кроме того, автомобиль комплектуется особыми 19-дюймовыми колесными дисками с узором в виде снежинок. Технических изменений автомобиль не претерпел.

В США Hyundai Tucson XRT доступен с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 189 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

16 ноября сообщалось, что в сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility в России добавили компактный кроссовер Creta второго поколения. Клиенты могут взять машину в аренду сроком до одного года.