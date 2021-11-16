Прямой эфир
Мир
Северная Македония завершила интеграцию в НАТО
Общество
В РФ могут продлить до года действие ковид-сертификатов переболевших
Мир
Глава Евросовета призвал Ереван и Баку к срочной деэскалации на границе
Спорт
РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России
Авто
Столичный Политех подготовит инженеров для производства электромобилей
Наука
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков
Туризм
Зимний курортный сезон на Кубани не будут отменять из-за COVID-19
Мир
Ирак зарегистрировал 170 желающих вернуться с белорусско-польской границы
Культура
Учреждениям культуры выделили 2,2 млрд рублей поддержки на фоне пандемии

Кроссовер Hyundai Creta стал доступен для аренды по подписке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility в России добавили компактный кроссовер Creta второго поколения. Клиенты могут взять машину в аренду сроком до одного года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

Автомобиль по подписке: в России появится новая услуга
Новый принцип владения машиной может изменить рынок

Кроссовер можно арендовать посуточно. Стоимость составит от 3 тыс. рублей. Также машину можно взять на один месяц или на один год. Месячная стоимость аренды в таком случае составит от 47 тыс. рублей и от 31 тыс. рублей соответственно.

Автомобиль предлагается с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний или полный.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021