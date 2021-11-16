Кроссовер Hyundai Creta стал доступен для аренды по подписке

В сервис подписки на автомобили Hyundai Mobility в России добавили компактный кроссовер Creta второго поколения. Клиенты могут взять машину в аренду сроком до одного года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 16 ноября.

Кроссовер можно арендовать посуточно. Стоимость составит от 3 тыс. рублей. Также машину можно взять на один месяц или на один год. Месячная стоимость аренды в таком случае составит от 47 тыс. рублей и от 31 тыс. рублей соответственно.

Автомобиль предлагается с 2,0-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — передний или полный.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.