Автомобиль по подписке: в России появится новая услуга

Услуга «автомобиль по подписке», обещающая тотально изменить принцип владения машиной, появилась в России. Компания Hyundai объявила о том, что по подписке от месяца до года готова предоставить свои кроссоверы, микроавтобус, люксовые лимузины и даже горячий хетчбэк. Немногим ранее Volvo начала отдавать по подписке кроссовер XC60. Новая услуга похожа на каршеринг и аренду, но ни тем ни другим не является. В чем плюсы автомобильной подписки и есть ли у нее шансы перевернуть принцип использования автомобиля, разбирались «Известия».

Машина как услуга

Ближайшее будущее обещает перемены в подходе автомобилистов к владению автомобилем. В эпоху Uber и каршеринга многие ожидают от поколения миллениалов (родившиеся в 1979–2000 годах) едва ли не тотального отказа от собственных машин в пользу новых транспортных сервисов. Ведущие мировые автопроизводители отдают себе в этом отчет и стремятся играть на опережение.

«Последний тренд — это превращение автомобиля из товара в услугу. Абсолютно бессмысленно это пытаться опровергать, это мировой тренд. Для примера, парк автомобилей каршеринга в Москве приблизился к 20 тыс. машин — это рекорд, если только Токио опережает. При правильном подходе можно быстро поменять поведение потребителей и подстроиться под их ожидания, соответственно получить впечатляющий результат. Собственно этот тренд сподвигнул нас задуматься о том, где наше будущее, и предложить эту услугу», — рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

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В чем же суть новой услуги? Как в аренде и каршеринге (поминутная аренда) здесь клиент лишен права собственности, а вместе с ним и таких обременительных обязанностей, как регулярное техническое обслуживание авто, перманентный ремонт, оплата страховок (ОСАГО и каско) и налогов за автомобиль. Не нужно ездить в ГИБДД для регистрационных действий, нет необходимости менять покрышки с летних на зимние и где-то их складировать — всё это выполнит компания самостоятельно. В случае аренды и в большей степени каршеринга пользователь существенно ограничен регионом использования транспортного средства, подписка же обещает лишить автомобилиста этих неудобств.

Всё, что требуется от клиента, — лишь определиться с тарифом и выбрать модель. В компании Hyundai предлагают сразу несколько своих машин: Creta, Tucson, Santa Fe, H-1, люксовые модели Genesis и даже заряженный хетчбэк i30 N. Пока что предполагается три тарифа для клиентов: для коротких поездок (1 – 24 часа), туристический (1 – 30 дней) и полноценная подписка (один год). Именно на последний вариант корейская компания делает основную ставку, намекая на заманчивую стоимость самого длительного тарифа (цены назовут на старте проекта в октябре).

Подписка будет осуществляться через мобильное приложение, то есть никакого предварительного визита клиента в компанию не понадобится. В приложении нужно будет указать свои паспортные данные, права и сделать селфи с развернутым паспортом на страницах фотографии и ФИО. Ровно так же сейчас акцептуется аккаунт в каршеринговых сервисах.

Далее автокомпания самостоятельно через банки-партнеры и дружественные страховые компании проверяет клиента. По ожиданиям корейского автопроизводителя только 70% потенциальных клиентов смогут воспользоваться новой услугой, заявки остальных будут отклонены, и не последнюю роль здесь сыграют данные по авариям, которые хранят страховщики. После привязки карты к аккаунту, нужно будет съездить за машиной в ближайший автосалон или заказать доставку до дома у дилера. Штрафы и бензин клиент оплачивает самостоятельно.

Затянувшийся тест-драйв

Стоимость тарифов в Hyundai пока не называет, что помогло бы определить выгодность предложения. Однако ранее аналогичную услугу в России предложила шведская компания Volvo. У нее по подписке пока что можно взять только кроссовер XC60 в средней комплектации ценою 3,7 млн рублей. Стоимость ежемесячного платежа за этот автомобиль составляет 59,5 тыс. рублей. В обычном прокате такой автомобиль можно взять в аренду за 8,5 тыс. рублей в день, что по итогу месяца выльется в суммарный платеж примерно 255 тыс. рублей. На первый взгляд выгода очевидна, однако реальное владение в итоге оказывается менее затратным, объясняет автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

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«Не уходя в математику, могу сказать, что я сравнивал владение Volvo XC60 и подписку на этот автомобиль. В зависимости от разных переменных стоимость владения в пересчете на один месяц будет выгоднее либо равна стоимости подписки за тот же период. И чем дольше человек будет владельцем автомобиля, тем больше смысла именно покупать машину, а не подписываться. Для людей, владеющих машиной пять лет, подписка вообще никакого смысла не имеет. Здесь прежде всего расчет на тех, кто хотел бы часто менять автомобиль. Для таких людей создается новая модель потребления. К примеру, они могут поехать в отпуск к морю или за границу всей семьей на минивэне, на три снежных месяца возьмут полноприводный кроссовер, а на лето — почему нет? — подпишутся на кабриолет», — считает Ифанов.

Экономическая выгода подписки по сравнению с покупкой машины имеет смысл, только если автомобилист редко пользуется машиной, считает эксперт.

Нужен выбор моделей

Эксперты по-разному оценивают новый сервис, но большого ажиотажа не ожидают. Сами корейцы на первом этапе обещают предоставить всего 200 машин, а к концу следующего года довести подписной парк до 2 тыс. автомобилей. Дилеры же пока в этом видят успешные перспективы роста.

«Отчасти, это можно сравнить с развитием каршеринга, когда он набирал обороты и становился всё более популярным на российском рынке, будучи новинкой. В начале своего пути продажи автомобилей по подписке могут занимать относительно небольшую долю на рынке — в среднем около 5%. В дальнейшем возможен рост их доли до 15 – 20%. Положительным фактором в том числе может стать расширение модельной линейки автомобилей, участвующих в программе. Такая услуга уже успешно работает в европейских странах и США. Автомобиль по подписке — это такой формат сделки под ключ, при которой бренд все основные процедуры сделает за участника программы, а ему остается только заплатить, — рассказывает директор по продажам «Авилон Volvo» Павел Червяков.

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Подписка найдет поклонников, если автопроизводители смогут предложить выгодные цены, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев