Новые автомобили в России с начала года подорожали на 3%

Новые автомобили в России с начала 2022 года подорожали в пределах 3%. Об этом 10 января сообщает «Коммерсант».

В частности, с 1 января цены на автомобили Mitsubishi выросли от 1,5% до 2%. По марке Kia цены увеличились на 2–4%. На модели Mercedes-Benz цены поднялись в среднем на 1,5%. Машины Toyota и Lexus в январе прибавили в цене в среднем 2–3%.

Автомобили бестселлера Lada подорожали с начала 2022 года на 1,4–3,2%. У Renault цены увеличились на 1,5–2%.

По словам экспертов, рост цен объясняется инфляцией и ослаблением рубля, а также стоимостью сырья, которое используется в производстве машин, и увеличивающимися издержками автопроизводителей.

Также дилеры заявили, что в новогодние каникулы трафик в автосалоны не упал, однако найти подходящую машину с прошлогодним ценником сложно — в основном это будут невостребованные комплектации.

По данным экспертов рынка, в дальнейшем сохраняющийся дефицит автомобилей и комплектующих будет подталкивать рост цен.

6 декабря сообщалось, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Однако в годовом выражении результат января–ноября 2021 года положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.