Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Политика
В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Экономика
Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Общество
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

Продажи новых автомобилей в России в ноябре сократились на 20%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Кандидаты на вылет: почему сокращается количество моделей на авторынке
За семь лет в России исчезла треть наименований

«В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января—ноября 2021 года все же положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По данным главы Комитета автопроизводителей АЕБ, декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей. Ожидается, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021