Продажи новых автомобилей в России в ноябре сократились на 20%

В России в ноябре 2021 года было продано 125 466 новых автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

«В ноябре продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января—ноября 2021 года все же положительный: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года», — отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По данным главы Комитета автопроизводителей АЕБ, декабрь — благоприятный месяц для продаж автомобилей. Ожидается, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся.

26 октября сообщалось, что в России за третий квартал 2021 года количество официальных автомобильных дилерских центров сократилось на 39.

Так, если в июле 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то в октябре их стало 3143. Всего в третьем квартале этого года был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено 62.