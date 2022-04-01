Прощание гейши: в России станет меньше японских автомобилей

С 5 апреля Япония вводит запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов. Каких автомобилей может лишиться российский рынок и почему эксперты не считают ситуацию серьезной, выясняли «Известия».

Санкционный список включает 19 категорий товаров, среди которых преобладают предметы роскоши (например, алкогольная продукция, фарфор, жемчуг и антиквариат). Включенные в перечень автомобили должны стоить больше 6 млн иен ($49 тыс.), мототранспорт — свыше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.). Кроме того, наложен запрет на экспорт, перепродажу и трансфер мотозапчастей, а также на шасси в сборе с моторами и кузова для легковых автомобилей.

Место рождения

Если ориентироваться на розничные цены автомобилей в Японии, в категорию свыше 6 млн иен попадают модели Lexus, начиная с кроссовера RX. То есть российский рынок лишится седана LS, внедорожников GX и LX и спорткупе LC — все они выпускаются на японских заводах. На кроссоверы UX и NX, а также седан ES запрет не распространяется. У Toyota в санкционный список ориентировочно попадает новый Land Cruiser 300, в Японии только базовая его версия стоит дешевле 6 млн иен. Ограничения могут коснуться и самой дорогой версии минивэна Toyota Alphard Executive Lounge. Популярные кроссовер RAV4 и Toyota Camry производятся в России и никуда не уйдут. Infiniti может лишиться флагмана QX80, который также выпускают в Японии.

Прощание гейши Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Однако недавний запрет США на поставку автомобилей в Россию может расширить каталог отсутствующих моделей. Например, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander и Infiniti QX60 выпускают на американских заводах, в том числе и для российского рынка. Infiniti QX50 и QX55 делают в Мексике, и по идее на них запрет не распространяется.

В Infiniti не уточнили, какие модели могут оказаться под угрозой санкций.

«Компания занимается постоянным мониторингом текущей ситуации и анализирует влияние и эффект санкций на бизнес в России, — сообщили в компании. — Соответствующие подразделения проверяют всю поступающую информацию, адаптируют процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы».

Купить и так непросто

В прошлом году на японские автомобили в России пришлось 15,5% спроса. В то же время наблюдались сложности с их доступностью. Некоторые бренды приостановили поставки машин еще до обострения геополитической ситуации. Suzuki, например, оправдывается нехваткой полупроводников и проблемами с логистикой. Не хватает комплектующих заводам Nissan и Toyota — они ушли на простой. При этом завод Mitsubishi в Калужской области продолжает работать в штатном режиме. В Infiniti подтвердили временную приостановку поставок, но заверили, что дилеры обладают достаточным запасом автомобилей. Toyota и Lexus на запрос «Известий» не ответили.

Прощание гейши Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

« Из-за дефицита полупроводников, пандемийных ограничений и перебоев в логистике увеличились сроки простоя предприятий по производству автомобилей в Японии. В связи с этим сроки доставки некоторых японских брендов серьезно увеличились. В среднем автомобили базовых комплектаций по предзаказу ожидаются 2–4 месяца, однако иные комплектации поступят клиентам дилерских центров только в 2023 году. Проблему сокращения поставок новых авто усугубили не только вынужденные простои автомобильных предприятий, но и новогодние праздники, когда дилерские центры работали, а автозаводы останавливали конвейеры», — рассказал «Известиям» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Виновато землетрясение

Еще в начале года сроки ожидания востребованного в России Toyota Land Cruiser 300 оценивали в четыре года. Столько же придется ждать, например, топовую версию нового Lexus LX в самой Японии.

Ситуацию с полупроводниками усугубляют и другие факторы. Землетрясение в Японии 16 марта вынудило Toyota Motor Corp приостановить производство на 11 из 14 своих заводов, на которых выпускали упомянутый Land Cruiser 300, а также модели Lexus — LS, NX и LX. Toyota заявила, что не сможет выпустить 20 тыс. автомобилей из-за остановок, связанных с землетрясением.

Прощание гейши Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Растут и цены на японские автомобили. По данным «Автостата», с начала года минимальная рекомендованная цена популярных Toyota Сamry и RAV4 выросла на 500 тыс. рублей. В первой половине марта Toyota получила ценовую прибавку на 10–26%, Nissan подорожал на 29–41%, Mazda — 22%. Во второй половине марта подняли ценники Mazda (10–11%), Subaru (25–26%), Suzuki (11–15%). Mitsubishi за месяц переписывала ценники дважды: сначала на 25–35%, а теперь от 7% до 13%.

Мотоциклы погоды не делают

Под запрет не попали самые доступные японские мотоциклы и 50-кубовые скутеры. Но следует заметить, что рынок новых мотоциклов в России невелик.

«Наш мотоциклетный рынок абсолютно гомеопатический. Для Японии попавшие под санкции мотоциклы погоды не делают. По сути, это проблема для немногочисленных обеспеченных байкеров», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По данным «Автостата», в прошлом году рынок новых мотоциклов вырос на 12,6%, но в количественном отношении результат всё равно скромный — 18,4 тыс. штук. Из этого количества на мототранспорт из Японии пришлось 2,8 тыс. штук, третье место после китайских и немецких марок.

Прощание гейши Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Соблюдают правила игры»

По сути, Япония ввела санкции на экспорт автомобилей, которые либо пользуются ограниченным спросом, либо сроки ожидания которых слишком высоки.

« Японцы подошли к вопросу с максимальной прагматичностью. Они соблюдают правила игры и политес, но при этом умеют считать денежки в кармане. Lexus LX и так идет сюда по остаточному принципу. Основной рынок — это Ближний Восток, а продажи седанов в России штучные », — считает Шапарин.

По его словам, недоступные модели будут привозить для любителей японских марок с других рынков, в индивидуальном порядке. С этим соглашается и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Надо смотреть, на что распространяются санкции. Сейчас активно обсуждается тема параллельного импорта, которая касается и запчастей, — поясняет он.