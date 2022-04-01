 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Германии задумались о национализации дочек «Газпрома» и «Роснефти»
Мир
США обсудили поставки энергоносителей со странами Персидского залива
Мир
Франция изучит возможность стать гарантом в украинском урегулировании
Мир
Канада поддержала предложение исключить Россию из G20
Мир
В Италии изъяли имущество попавших под санкции россиян на €900 млн
Мир
Лидеры ЕС и Китая обсудят торговлю и ситуацию вокруг Украины
Мир
МЭА обсудит высвобождение нефти из стратегических резервов Запада
Мир
Зеленский поручил создать военные администрации еще в двух городах Донбасса
Мир
МИД Франции заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным
Мир
США анонсировали новые санкции против оборонных предприятий России
Мир
Лондон заморозил активы британских компаний в рамках санкций против РФ
/

Прощание гейши: в России станет меньше японских автомобилей

Санкции не затронут бюджетный сегмент автомототранспорта
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Главный слайд
Начало статьи
Прощание гейши: в России станет меньше японских автомобилей
2022-03-30 18:19:04">
2022-03-30 18:19:04
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 5 апреля Япония вводит запрет экспорта в Россию отдельных категорий автомобилей и мотоциклов. Каких автомобилей может лишиться российский рынок и почему эксперты не считают ситуацию серьезной, выясняли «Известия».

Санкционный список включает 19 категорий товаров, среди которых преобладают предметы роскоши (например, алкогольная продукция, фарфор, жемчуг и антиквариат). Включенные в перечень автомобили должны стоить больше 6 млн иен ($49 тыс.), мототранспорт — свыше 600 тыс. иен ($4,9 тыс.). Кроме того, наложен запрет на экспорт, перепродажу и трансфер мотозапчастей, а также на шасси в сборе с моторами и кузова для легковых автомобилей.

Недружественные новинки: иномаркам приостановят сертификацию
Росстандарт может перестать выдавать ОТТС на новые модели

Место рождения

Если ориентироваться на розничные цены автомобилей в Японии, в категорию свыше 6 млн иен попадают модели Lexus, начиная с кроссовера RX. То есть российский рынок лишится седана LS, внедорожников GX и LX и спорткупе LC — все они выпускаются на японских заводах. На кроссоверы UX и NX, а также седан ES запрет не распространяется. У Toyota в санкционный список ориентировочно попадает новый Land Cruiser 300, в Японии только базовая его версия стоит дешевле 6 млн иен. Ограничения могут коснуться и самой дорогой версии минивэна Toyota Alphard Executive Lounge. Популярные кроссовер RAV4 и Toyota Camry производятся в России и никуда не уйдут. Infiniti может лишиться флагмана QX80, который также выпускают в Японии.

Прощание гейши
Сборка автомобилей Toyota Camry на заводе Toyota
Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Однако недавний запрет США на поставку автомобилей в Россию может расширить каталог отсутствующих моделей. Например, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander и Infiniti QX60 выпускают на американских заводах, в том числе и для российского рынка. Infiniti QX50 и QX55 делают в Мексике, и по идее на них запрет не распространяется.

В утиль сбор: в РФ предложили ввести скидку 150 тыс. рублей на отечественные авто
Захотят ли граждане обновлять машину с учетом бонуса за сдачу старой в переработку

В Infiniti не уточнили, какие модели могут оказаться под угрозой санкций.

«Компания занимается постоянным мониторингом текущей ситуации и анализирует влияние и эффект санкций на бизнес в России, — сообщили в компании. — Соответствующие подразделения проверяют всю поступающую информацию, адаптируют процессы и в оперативном режиме решают возникающие вопросы».

Купить и так непросто

В прошлом году на японские автомобили в России пришлось 15,5% спроса. В то же время наблюдались сложности с их доступностью. Некоторые бренды приостановили поставки машин еще до обострения геополитической ситуации. Suzuki, например, оправдывается нехваткой полупроводников и проблемами с логистикой. Не хватает комплектующих заводам Nissan и Toyota — они ушли на простой. При этом завод Mitsubishi в Калужской области продолжает работать в штатном режиме. В Infiniti подтвердили временную приостановку поставок, но заверили, что дилеры обладают достаточным запасом автомобилей. Toyota и Lexus на запрос «Известий» не ответили.

Прощание гейши
Калужская область. Сотрудник за работой во время производства автомобилей на заводе Mitsubishi Motors Corporation
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сборка в помощь: названы способы обойти запрет на импорт иномарок
Эксперты рассказали, как теперь будут ввозить автомобили из Америки и Европы

«Из-за дефицита полупроводников, пандемийных ограничений и перебоев в логистике увеличились сроки простоя предприятий по производству автомобилей в Японии. В связи с этим сроки доставки некоторых японских брендов серьезно увеличились. В среднем автомобили базовых комплектаций по предзаказу ожидаются 2–4 месяца, однако иные комплектации поступят клиентам дилерских центров только в 2023 году. Проблему сокращения поставок новых авто усугубили не только вынужденные простои автомобильных предприятий, но и новогодние праздники, когда дилерские центры работали, а автозаводы останавливали конвейеры», — рассказал «Известиям» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Виновато землетрясение

Еще в начале года сроки ожидания востребованного в России Toyota Land Cruiser 300 оценивали в четыре года. Столько же придется ждать, например, топовую версию нового Lexus LX в самой Японии.

Ситуацию с полупроводниками усугубляют и другие факторы. Землетрясение в Японии 16 марта вынудило Toyota Motor Corp приостановить производство на 11 из 14 своих заводов, на которых выпускали упомянутый Land Cruiser 300, а также модели Lexus — LS, NX и LX. Toyota заявила, что не сможет выпустить 20 тыс. автомобилей из-за остановок, связанных с землетрясением.

Прощание гейши
салон продажа ниссан
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Растут и цены на японские автомобили. По данным «Автостата», с начала года минимальная рекомендованная цена популярных Toyota Сamry и RAV4 выросла на 500 тыс. рублей. В первой половине марта Toyota получила ценовую прибавку на 10–26%, Nissan подорожал на 29–41%, Mazda — 22%. Во второй половине марта подняли ценники Mazda (10–11%), Subaru (25–26%), Suzuki (11–15%). Mitsubishi за месяц переписывала ценники дважды: сначала на 25–35%, а теперь от 7% до 13%.

Где у него фишка: названы самые стойкие к угону автомобили
Страховщики предупредили об увеличении числа краж

Мотоциклы погоды не делают

Под запрет не попали самые доступные японские мотоциклы и 50-кубовые скутеры. Но следует заметить, что рынок новых мотоциклов в России невелик.

«Наш мотоциклетный рынок абсолютно гомеопатический. Для Японии попавшие под санкции мотоциклы погоды не делают. По сути, это проблема для немногочисленных обеспеченных байкеров», — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По данным «Автостата», в прошлом году рынок новых мотоциклов вырос на 12,6%, но в количественном отношении результат всё равно скромный — 18,4 тыс. штук. Из этого количества на мототранспорт из Японии пришлось 2,8 тыс. штук, третье место после китайских и немецких марок.

Прощание гейши
мотоцикл колеса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Соблюдают правила игры»

Лей — не жалей: как продлить жизнь автомобиля
Эксперты раскрыли секрет правильного ухода за машиной

По сути, Япония ввела санкции на экспорт автомобилей, которые либо пользуются ограниченным спросом, либо сроки ожидания которых слишком высоки.

«Японцы подошли к вопросу с максимальной прагматичностью. Они соблюдают правила игры и политес, но при этом умеют считать денежки в кармане. Lexus LX и так идет сюда по остаточному принципу. Основной рынок — это Ближний Восток, а продажи седанов в России штучные», — считает Шапарин.

По его словам, недоступные модели будут привозить для любителей японских марок с других рынков, в индивидуальном порядке. С этим соглашается и независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Надо смотреть, на что распространяются санкции. Сейчас активно обсуждается тема параллельного импорта, которая касается и запчастей, — поясняет он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022