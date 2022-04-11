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Росгвардия обнаружила более 400 кг тротила в Харьковской области

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Спецназ Росгвардии нашел в лесополосе в Харьковской области Украины свыше 400 кг тротила и обезвредил его. Об этом в ведомстве сообщили 11 апреля.

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«В Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зеленого цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии выявила, что три ящика лишены заводской укупорки. Для их проверки применили специальную саперную «кошку». Отмечается, что каждый ящик вскрывали отдельно с соблюдением мер безопасности.

Опасения саперов ведомства подтвердились. При применении «кошки» сработали взрывные устройства, установленные националистами на неизвлекаемость содержимого ящиков. Тротиловые шашки сдетонировали.

Остальные 14 ящиков со взрывчаткой росгвардейцы обезвредили и эвакуировали в безопасное место.

В ведомстве предположили, что националисты приготовили взрывчатые вещества для подрыва моста через реку, но в результате решительных действий саперов Росгвардии так и не смогли применить их.

Ранее, 7 апреля, Росгвардия рассказала об обнаружении на Украине крупного склада оружия и боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что российский спецназ обезвредил группу боевиков, охранявших склад.

До этого, 28 марта, Минобороны РФ заявило об уничтожении крупных складов с боеприпасами украинских военных в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области. Удары были нанесены при помощи высокоточных крылатых ракет «Калибр».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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