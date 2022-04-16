Еще один склад теробороны обнаружили в херсонском горсовете

В херсонском горсовете обнаружили склад 124-й бригады территориальной обороны. В подвале здания побывал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Склад был оборудован в помещениях подвала. В комнатах хранятся коробки с новой, еще не распечатанной военной формой и берцами. Также были обнаружены удостоверения и шевроны.

Кроме того, в подвале оказались помещения связи с серверами и меблированная комната, похожая на рабочее место, вероятно, заведующего складом.

Накануне стало известно, что сотрудники силовых ведомств России нашли в Херсоне материалы на 20 работниц по предоставлению сексуальных услуг, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов и для выполнения особых поручений.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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