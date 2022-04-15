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В Херсоне нашли данные о работавших на разведку Украины эскортниц

В Херсоне нашли материалы на почти 20 эскортниц, работавших на разведку Украины
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Сотрудники силовых ведомств России нашли в Херсоне материалы на 20 работниц по предоставлению сексуальных услуг, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала в качестве информаторов и для выполнения особых поручений. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на обнаруженные данные.

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Материалы были найдены в офисном здании, внутри которого находилось изолированное помещение. Там располагалось, как стало известно позднее, подразделение 5-го департамента СВР Украины по работе с агентурой.

По словам сотрудника силовых ведомств, слова которого передали «РИА Новости», обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, который раскрыл особенности деятельности работников СВРУ.

Так, он рассказал, что некоторые офицеры «работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников». В частности, одним из таких вербовщиков оказался полковник СВРУ, начальник 5-го отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.

После подходящим кандидаткам сотрудники спецслужб предлагали «выгодное замужество на Западе и в России» или знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». А затем вербовали для получения информации от их мужей или покровителей.

«После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием», — добавил собеседник агентства.

Подчеркивается, что часть девушек проходила обучение в закрытых учебных заведениях СВРУ. В качестве примера работы после обучения в специальных органах приводится история девушки, которая, согласно одной из версий, подложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), войдя к нему в доверие в 2017 году.

Всего, по предварительным данным, такой деятельность занимались около 20 девушек из Херсона. Не исключается, что они продолжают выполнять особые поручения СВР на территории РФ и Европы.

Как стало известно, эскортницы, состоявшие на службе украинской разведки, заполняли в СВРУ анкеты. Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года. В своей анкете она призналась в любви к боевикам, комедиям и мультфильмам.

Примечательно, что Белая долгое время была известна правоохранительным органам исключительно как проститутка. Но потом она стала религиозной и вышла замуж за гражданина Белоруссии.

Ольга Бойко в своей анкете призналась в самовлюбленности, а также в том, что мечтает о мужчине, который был бы похож на Брэда Питта или Тома Круза.

А Инна Голуб написала, что друзья считают ее «обезбашенной», а сама себя назвала «капризной».

Ранее, 12 апреля, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам. Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки комитет уделяет особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами, восприимчивыми к террористической пропаганде.

5 марта сообщалось, что в Рязанской области задержан сторонник группировки МКУ, занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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