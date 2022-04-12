В НАК заявили о попытках вербовки молодежи в Сибири украинскими националистами

Украинские националисты пытаются заниматься вербовкой сибирской молодежи и склонением их к терактам. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников во вторник, 12 апреля.

«В условиях проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе особого внимания требуют факты вовлечения в свои ряды членами украинских неонацистских группировок молодежи и склонение ее к совершению преступлений, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств», — приводятся слова Бортникова на сайте НАК.

Отмечается, что с учетом складывающейся обстановки комитет уделяет особое внимание выработке мер, направленных на повышение эффективности профилактической работы с лицами, восприимчивыми к террористической пропаганде.

5 марта сообщалось, что в Рязанской области задержан сторонник группировки МКУ, занимавшийся вербовкой российской молодежи. По данным ФСБ, у него изъяли средства связи, содержащие значительное количество пропагандистских материалов неонацистского толка.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день документы были ратифицированы.

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