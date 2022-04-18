Раскаты разгрома: как союзные силы спасали Мариуполь и его жителей

Российские войска и силы народной милиции Донецкой республики за последние несколько суток полностью разгромили украинские вооруженные формирования в Мариуполе. В руках морпехов и националистов из «Азова» (запрещен в РФ) осталась только часть завода «Азовсталь». Металлургический комбинат имени Ильича и Мариупольский порт уже освобождены и сейчас зачищаются союзными силами. Вооруженные отряды, оборонявшие их, либо сдались в плен, либо уже уничтожены. В субботу 16 апреля российское командование объявило ультиматум украинским формированиям, базировавшимся на «Азовстали» – или выйти и сдаться до 12:00 воскресенья, или все они будут уничтожены. После длительных переговоров с Владимиром Зеленским оставшееся командование морских пехотинцев и полка «Азов», приняло решение не капитулировать. Решение отчаянное, но оно уже не изменит ход союзной операции. Разгром и уничтожение противника в Мариуполе уже можно называть решенным вопросом.

Операция по освобождению города заняла почти два месяца. И сейчас, когда она фактически завершена, можно подвести первые итоги. Военному обозревателю «Известий» Алексею Рамму удалось на месте пообщаться с участниками штурма – военнослужащими и их командирами, которые принимали и принимают непосредственное участие в этой операции.

Снесенные дома

Когда заезжаешь в Мариуполь, поражает огромное количество разрушенных домов. Найти более или менее целое здание очень тяжело.

– Пока оценка ущерба не проводилась. Но на мой взгляд, 10-15% строений в городе восстановлению не подлежат, – поясняет мне новый мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Причина таких разрушений кроется в тактике, которую использовали в обороне украинские вооруженные формирования. На перекрестках, развязках, развилках, важных улицах и даже в проходных дворах создавались баррикады из автомобилей и другой тяжелой техники. Задача таких сооружений была проста: замедлить продвижение союзных сил - техники и личного состава.

Районы баррикад были заранее "пристреляны" артиллерией. По остановившимся частям и подразделениям народной милиции и ВС РФ наносился удар — били не только гаубицы, но и реактивные системы залпового огня. В результате серьезные повреждения получали все близлежащие постройки, гибли мирные жители. Фактически украинские формирования огнем артиллерии сносили целые кварталы, уничтожали инфраструктуру и убивали сотни гражданских лиц.

Раскаты грома Мариуполь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Другой излюбленный прием украинских морпехов и «азовцев» – занимать дома с мирными жителями. Эта техника была отлажена в совершенстве. Бойцы украинских формирований под различными предлогами загоняли гражданских в подвалы, часто мотивируя это тем, что они их так защищают. На первом этаже дома оборудовались места для отдыха и хранения оружия и боеприпасов. На более высоких этажах размещались позиции для автоматчиков, пулеметчиков и гранатометчиков. А уже на крыше свои гнезда оборудовали расчеты противотанковых комплексов и снайперы. Фактически мирные жители оказывались в заложниках. Из таких «домов-крепостей» с живым щитом создавались целые районы обороны.

Мариуполь - это трагедия. Это - пример бесчеловечного отношения к жизням мирных, ни в чем не повинных людей. Спасенные жители города в каждом из разговоров с ужасом и непониманием вспоминают, как украинские военные, загоняя их в подвалы, говорили: «Мы вас спасаем». Остается только надеяться, что трагедии, подобные этой, больше не повторятся.

В сложившейся ситуации союзное командование отошло от классической схемы штурма города: она привела бы к неоправданным человеком жертвам среди мирного населения. Город освобождали легкие силы – морские пехотинцы России и Донецкой республики, бойцы бригад спецназа и Федеральной службы войск национальной гвардии, при ограниченной поддержки бронетехники.

Главной задачей артиллерии и авиации союзных сил стало подавление позиций украинских РСЗО и гаубиц. Легкие силы методично продвигались в глубь Мариуполя, уничтожая украинские позиции, и спасая заложников из «домов-крепостей». Такой подход не обеспечивал быстрого продвижения, но спасал жизни заложников и позволял очищать от украинских вооруженных формирований целые районы.

ОПГ и ОТГ

Принято считать, что в основном в Мариуполе бои вел так называемый полк «Азов». Но это далеко не так – в городе и окрестностях украинским командованием была развернута серьезная и весьма разнородная группировка. В ее состав — помимо бригады морской пехоты — входила бригада Национальной гвардии, а также артиллерийские, танковые, инженерные подразделения. Было развернуто и большое количество частей территориальной обороны.

С момента начала "антитеррористической" (как ее назвали украинские власти) операции на Донбассе регион разделили на сектора. Но с апреля 2018-го года в Киеве решили прекратить АТО, заменив ее "Операцией объединенных сил (ООС)". Это было сделано для того, чтобы планирование и организация боевых действий в Донбассе проводились уже по стандартам НАТО. В итоге вместо секторов были сформированы две оперативно-тактические группы (ОТГ).

Штаб ОТГ «Север» находился в Краматорске. Эта группа отвечала за боевые действия на северо-востоке Луганской и на западе Донецкой областей. ОТГ «Восток» со штабом в Северодонецке организовывала боевую работу на севере Луганщины - от границы с Россией до Славянска. Чуть позже украинское командование сформировало новую тактическую группу с особым статусом, назвав ее «Тритон». Ее задачей стали действия на Мариупольском направлении.

Раскаты грома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Основу «Тритона» составила 36-я бригада морской пехоты и 12-я бригада национальной гвардии. Позже эта ОТГ была усилено дополнительными частями и подразделениями. Забегая вперед – формально в состав «Тритона» входил и «Азов». Но только формально - эта воинская часть действовала по собственным планам и была независима от командования тактической группы.

Украинское командование приложило все усилия, чтобы создать в районе Мариуполя сильный артиллерийский кулак. Даже в составе батальонов морской пехоты, помимо минометных подразделений, были артиллерийские батареи, оснащённые 122-мм либо 152-мм гаубицами.

– Украинцы готовились очень хорошо, – рассказывает «Известиям» офицер 9-го полка морской пехоты ДНР. – Все позиции оборудованы добротно. Большое внимание уделялось средствам разведки и наблюдения. Были оборудованы системы беспроводной передачи информации, развернуты видеокамеры — в том числе и с тепловизионными каналами.

По образцам ИГИЛ

Официально «Азов» - структурное подразделение национальной гвардии Украины. Но по факту это была воинская часть с очень специфическими задачами и боевой подготовкой.

– Это были штурмовики. Их натаскивали на ведение штурмовых действий - захват домов, укреплений, различных технических объектов, – рассказывает офицер Народной милиции ДНР. – Вся программа боевой подготовки «азовцев» была построена на выполнение этих задач. Также «азовцы» отличались серьезной экипировкой и снаряжением. Были приборы ночного видения, тепловизоры, очень современный тактические «обвес» на стрелковое оружие, глушители.

По словам нашего собеседника, до начала специальной военной операции «Азов» не находился на передовой постоянно. Его подразделения совершали нападения на подразделения народной милиции и пытались выйти в тыл. Фактически «Азов» и должен был стать той основной силой, которая взламывала бы оборону Ннародной милиции на мариупольском направлении.

– У «Азова» была очень специфическая программа подготовки личного состава, – поясняют офицеры Народной милиции. – Во многом она напоминала действия Исламского государства (запрещено в России), а не регулярных вооруженных сил. Личный состав учился действовать максимально автономно, без поддержки огневых средств и взаимодействия с соседними подразделениями. Практически, как террористическая ячейка ИГИЛ.

Раскаты грома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В обучении «Азова» активное участие принимали иностранные специалисты. Помимо частных инструкторов, к ним часто заезжали и представители вооруженных сил стран НАТО. При осмотре бывших объектов «Азова», я лично находил, переведенные на украинский язык, американские и НАТО-вские пособия по ведению боевых действий. А также памятные значки вооруженных сил стран Североатлантического альянса.

– «Азов» был очень интересен западным военным, особенно специалистам из США, – продолжает рассказ офицер народной милиции ДНР, – У «азовцев» ведь реальный уникальный боевой опыт. Они действовали не против талибов (организация, запрещенная в России) и арабских повстанцев. Им противостояла Народная милиция – фактически регулярная армия – с артиллерией, налаженной системой разведки и связи, с хорошо подготовленным личным составом, бронетехникой. И будет честными, «Азов» явно был гораздо более боеспособен, чем многие НАТОвские части и подразделения.

Между тем, на территории ОТГ «Тритон» действовала еще одно секретное подразделение националистов из состава добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация запрещена в России) – «Медведи».

– В составе каждой украинской оперативной тактической группы были такие подразделения. Формально, они не входили в состав ВСУ, полиции или Национальной гвардии, – рассказывает офицер Народной милиции. – Такие группы не подчинялись командования ОТГ. Их работу курировало СБУ.

Уже извсестно, что эти "добровольцы" занимались диверсиями в тылу, активно применяя беспилотные летательные аппараты с самодельными взрывными устройствами.