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В Киеве завершили демонтаж скульптуры рабочих у Арки дружбы народов

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В Киеве 26 апреля завершили демонтаж скульптуры двух рабочих — украинца и русского, которая является одним из элементов Арки дружбы народов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Не без труда, но советскую скульптуру двух рабочих, символ воссоединения Украины и России, под вечер таки демонтировали», — написал он в Telegram.

По словам Кличко, после нескольких неудачных попыток демонтировать скульптуру работники спилили саму основу памятника.

17 апреля в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст полководца был снят и вывезен в неизвестном направлении.

За день до этого мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что будут демонтированы указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

11 апреля в Ужгороде снесли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. 9 апреля это было сделано в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.

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