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На Украине снесли третий памятник Пушкину

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На западе Украины снесли очередной памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. Монумент на этот раз демонтировали в Ужгороде по решению горсовета.

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«В Ужгороде демонтировали бюст Александра Пушкина. Напомним, решение о демонтаже поддержали сегодня утром на внеочередной сессии депутаты Ужгородского городского совета», — говорится в Telegram-канале горсовета в воскресенье, 10 апреля.

Как отмечает телеканал «360», ранее подобные акции прошли в двух городах на западе Украины — в Тернополе — 9 апреля и в Мукачево — 7 апреля. Власти Мукачево также сняли табличку со школы имени Пушкина — она тоже пострадала от дерусификации, сообщает Life.ru.

2 июля прошлого года появилась информация о том, что неизвестные разбили памятник Пушкину в парке в Золочеве Львовской области. По словам мэра города Игоря Гринькова, в случившемся нет политики и в городе нет радикально настроенных активистов.

В 2018 году разрушение памятника Пушкину в Львовской области списали на сильный ветер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

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