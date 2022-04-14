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В Одессе демонтируют указатели городов РФ с памятного знака городов-побратимов

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В Одессе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

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«На внеочередном заседании исполкома одесского горсовета было принято решение демонтировать города РФ с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы. Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем», — сообщил он в своем Telegram-канале.

11 апреля на западе Украины снесли очередной памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. Монумент на этот раз демонтировали в Ужгороде по решению горсовета.

11 марта украинский политик, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремин заявил, что Украине следует отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов.

В сентябре прошлого года в Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой. О демонтаже сообщила народный депутат киевской рады. Монумент простоял в одном из скверов 20 лет.

В июле того же года во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Фигуры монумента перевезли в музей «Территория террора».

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