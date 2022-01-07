Отставить разговоры: на Украине вводят штрафы за русский язык в СМИ и сфере обслуживания

Политика принудительной украинизации в 2022 году получит на Украине новый импульс. Отныне печатным СМИ запрещено выходить на русском языке. На предприятия, сотрудники которых будут использовать русский в ходе контактов с клиентами, будут накладываться штрафы. Подробности — в материале «Известий».

Газеты и кроссворды переведут на украинский

С 16 января 2022 года на Украине начнет действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ . Оно предусмотрено законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Газеты, журналы и даже сборники кроссвордов отныне могут издаваться только на украинском языке. В теории СМИ могут публиковаться и на русском, но для этого следует выставлять на прилавки такое же количество экземпляров на украинском языке .

К примеру, «Комсомольской правде», которая пять лет назад вынуждена была переименоваться в «КП в Украине» из-за так называемой декоммунизации, теперь придется и переводить материалы на украинский.

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Главный редактор издания Оксана Богданова в комментарии СМИ заявила, что печатать два тиража слишком дорого, так как бумага, печать и реализация — основные статьи расходов . По ее словам, редакция будет внимательно наблюдать, как на нововведения отреагирует читатель.

— У нас есть ядро, которое привыкло читать издание в его нынешнем виде. Всегда болезненно реагируют, когда мы убираем какие-то постоянные рубрики или меняем телепрограмму. Принесет ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык, массово подпишутся на 10–15 изданий минимум на год, — отметила Богданова.

В законе предусмотрено послабление лишь для региональных печатных изданий. Они могут готовить публикации на выбранном ими языке до 2024 года. По прогнозам экспертов, в связи с этим некоторые общенациональные СМИ оформят новое свидетельство о регистрации, чтобы еще два года продолжать оставаться русскоязычными.

В минувшем году поблажки просили издатели сборников кроссвордов. Поскольку, во-первых, их станет сложнее составлять, во-вторых, будет труднее решать. Ведь популярные головоломки на украинском остаются и спустя три десятилетия «незалежности» фантастической редкостью. Украинские власти пренебрегли мнением издателей и пожеланиями поклонников кроссвордов. Вероятнее всего, теперь любимое развлечение украинцам придется контрабандно вывозить из России .

За русский язык при обслуживании — штраф

Сотрудникам ресторанов, прачечных, кинотеатров и т.д. и раньше запрещалось обращаться к посетителям не на украинском. Разумеется, законодатели и правоприменители отнюдь не подразумевали общение с клиентами на английском или китайском, норма носит откровенно антирусский характер. Школы с русским языком преподавания уже перестали существовать. Долю передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах пришлось повысить до 75%.

Однако с 16 июля 2022 года за общение с клиентами на русском языке в сфере обслуживания начнут взиматься штрафы .

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К примеру, в кафе или ресторане приветствовать клиента и принимать заказ будет разрешено только на украинском. На государственном языке должно быть и меню. Клиентам, впрочем, оставили возможность обращаться к персоналу на русском; посетитель вправе разрешить это же официанту. Но по своей инициативе говорить на отличном от украинского языке работник не имеет права.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень советует украинцам в случае обнаружения нарушений закона отправлять доносы в его офис, приложив видео- или аудиозапись инцидента. Если специалисты языкового омбудсмена посчитают, что нарушение действительно имело место, владелец кафе получит предупреждение с требованием устранить нарушение. Если оно повторится, будет выписан штраф.

За нарушение закона грозит штраф в размере 5100–6800 гривен ( 13–18 тыс. рублей ). За повторное — от 8500 до 11 900 гривен ( 22–31 тыс. рублей ).

Заплатить деньги должен будет не русскоговорящий сотрудник, а владелец заведения. За бизнесменом сохраняется право вычесть штраф из оклада работника . По украинским меркам, финансовое наказание серьезное. При средней зарплате в Киеве на погашение уйдет треть зарплаты, в регионах — половина.

«Попытка создать на Украине новую нацию»

Год назад , когда сферу обслуживания только начали приучать к общению на мове, политолог Александр Дудчак в комментарии «Известиям» прогнозировал увеличение числа конфликтов.

— Появятся группы активистов, которые будут выискивать нарушения и травить неугодных. Одни начнут преследовать продавцов и официантов в силу политических соображений, других наймут конкуренты. В результате бытовых скандалов и разборок станет больше. Возможно, в Киеве этого и добиваются. Властям выгодно стравить граждан между собой, чтобы те не задавали неудобных вопросов, — пояснил Дудчак.

Действительно, на протяжении 2021 года в разных городах Украины возникали конфликты на почве языка. К примеру, в Киеве нецензурно оскорбили кассира супермаркета за общение с клиентами на русском. В Кривом Роге мужчина угрожал физической расправой сотруднице почтового отделения, говорившей по-русски. Вовлекаются в лингвистический конфликт и несовершеннолетние. В Днепре 11-классник устроил скандал на уроке патриотического воспитания — его проводили военные, которые попросили у детей разрешения говорить по-русски. Другой ребенок пожаловался матери на то, что вожатые теннисного лагеря не говорили не по-украински.

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Доходит до анекдотических происшествий. Например, в Хмельницком женщина обрушилась на русскоговорящего полицейского, приехавшего… спасать выброшенного с восьмого этажа кота. «Вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора», — заявила патриотка Украины. Несчастному животному пришлось дожидаться приезда владеющего государственным языком патруля.

Новые статьи закона, которые вступят в силу в 2022 году, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал дискриминационными.

— Безусловно, это борьба с так называемым русским миром, который на самом деле является основой украинской государственности , — подчеркнул он.

Политолог напомнил, что украинизация имеет определенную цикличность. В пример он привел Николая Гоголя, чьи произведения не только переводили с русского на украинский, но и удаляли «неполиткорректные» слова.