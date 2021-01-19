Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы

На Украине вступил в силу закон, обязывающий перейти всю сферу услуг на украинский язык. На мове с клиентами теперь должны разговаривать в магазинах, кафе, банках, аптеках. Нарушителям грозит штраф и увольнение. «Известия» разбирались, как в стране проходит новый этап украинизации.

«Это геноцид русскоязычных»

С 16 января сфера обслуживания на Украине полностью перешла на украинский язык, русский оказался под запретом. На мове с клиентом должны разговаривать в супермаркетах, интернет-магазинах, кафе, банках, аптеках, на АЗС. Вся информация на ценниках, инструкциях, билетах и меню также должна быть на мове. За нарушение закона предпринимателям грозит штраф в размере 5100–6800 гривен (13–18 тыс. рублей). Повторное нарушение будет караться штрафом в размере от 8500 до 11 900 гривен (22–31 тыс. рублей).

Сразу после вступления закона в силу журналисты прошли по крупнейшим торговым сетям Киева. Сообщается, что в большинстве случаев кассиры говорят на украинском, но есть и те, кто переходит на русский, когда слышит его от клиента.

— Все боятся больших штрафов. Но я считаю, что это геноцид русскоязычных, — сказала продавщица Неля в магазине медтехники.

Немало проблем возникло у выходцев с постсоветского пространства.

— А что, теперь уже русский никто не понимает? Когда мы переехали на Украину, мы были рады, что нас понимают. В Грузии тоже после конфликта решили в школах не учить русский. Сейчас наверстывают упущенное. Я до сих пор плохо понимаю украинский и не говорю. Когда на курсы ходить, если надо деньги зарабатывать? Мы каждый день работаем, без перерыва, — жалуется владелец киевской пекарни Томаз.

Еще более запутанная ситуация в Одессе. Издание «Думская» пишет, что «продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются». Предпочитают, чтобы тот заговорил сам, чтобы узнать, какой язык общения с ним использовать. При этом на украинском говорить «получается не очень», а вот если клиент говорит по-русски, то у сотрудников «сразу гора с плеч». Как пишет издание, в маленьких магазинчиках закон соблюдается условно. Там «все свои, поэтому кому как удобно, тот так и говорит».

В торговых сетях Харькова для продавцов распространяют методичку с переводом основных фраз. Составители советуют говорить не «спасибо», а «дякую», не «пакет», а «кулек». Житель города Михаил отмечает в беседе с «Известиями», что языковые нормы для многих станут проблемой.

— К нам присылают студентов с Западной Украины, среди молодежи много украиноязычных. А вот люди старше 30 лет говорят на русском языке, им будет сложно. Наверное, все будут осторожничать в начале разговора. И в зависимости от первых ответов решать, на каком языке продолжать общаться, — говорит харьковчанин.

Не опять, а мова

Переход сферы обслуживания на мову прописан в законе о языке, который на излете своего правления — весной 2019 года — подписал бывший президент Петр Порошенко. Документ предполагает поэтапную украинизацию всех сфер общественной жизни. Так, на госязык ранее перешли чиновники и суды всех уровней. С 1 сентября 2020 года закрылись все русские школы. Перешла на мову наука и медицина. Украинизируются средства массовой информации. Сейчас 75% телеэфира транслируется на госязыке. В 2024 году нормы ужесточатся, на мове будет вестись 90% эфира.

Закон очевидным образом противоречит конституции Украины. Статья 10 основного закона гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков. Нормативный акт за слабую защиту нацменьшинств раскритиковала Венецианская комиссия Совета Европы.

Прикусили язык Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Националистов, однако, это не смущает. Они обещают следить за исполнением закона и грозят скандалами и травлей тем, кто продолжает говорить по-русски. Например, в Одессе радикалы пригрозили разгромить за неуважение к мове магазин еврейской кухни. А владелец сети магазинов медтехники Алексей Давиденко пригрозил русскоязычным сотрудникам увольнением. «Если вы принципиально не хотите общаться с посетителями на украинском, то прошу не затягивать и написать по собственному желанию», — написал он.

С другой стороны, ряд украинских депутатов выступают против вопиющих норм закона. Глава комитета рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев вместе с коллегой Максимом Бужанским требует отменить штрафы за русский язык . «Мы пытаемся свести всё к здравому смыслу. Эта модель нигде больше не работает, и в Прибалтике тоже. Ни одна цивилизованная страна этого не делает, поскольку это бред — диктовать бизнесу, на каком языке ему общаться с клиентом», — возмущается Бужанский.

Накал страстей достиг такого уровня, что чуть не подрались два других депутата рады. В телеэфире бывший народный избранник Кирилл Куликов выступил против насаждения мовы. По его словам, аудитория русского языка гораздо больше, а государство поддерживает украинский, «как слон в посудной лавке». Другой парламентарий Юрий Камельчук призвал не сравнивать Украину с лавкой и обозвал оппонента «хамлом и быдлом», после этого встал и направился к креслу, где сидел собеседник. Успокоить Камельчука удалось только ведущим передачи.

Война всех против всех

Эксперты говорят, что новые нормы создадут дополнительное напряжение в обществе.

— Число конфликтов увеличится. Появятся группы активистов, которые будут выискивать нарушения и травить неугодных. Одни начнут преследовать продавцов и официантов в силу политических соображений, других наймут конкуренты. В результате бытовых скандалов и разборок станет больше. Возможно, в Киеве этого и добиваются. Властям выгодно стравить граждан между собой, чтобы те не задавали неудобных вопросов, — говорит «Известиям» политолог Александр Дудчак.

Прикусили язык Фото: Global Look Press/Mykola Tys

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что ожидать языковых акций протеста не стоит.

— Люди запуганы, украинские националисты долгие годы открыто и сознательно терроризируют недовольных . На суд надежды тоже нет: судят в стране по принципам революционной справедливости. Силовые органы борются с теми, кто мог бы возглавить протест. Выдавливают из страны, сажают по надуманным обвинениям, — отмечает собеседник.

Эксперт при этом добавляет, что позиции мовы также вряд ли укрепятся.