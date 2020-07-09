Судный день: отменят ли на Украине закон об исключительности мовы

Конституционный суд Украины начал рассматривать закон об исключительности мовы. Жалобу подали представители оппозиции, которые считают, что нормативный акт противоречит законодательству. Первый день слушаний, однако, показал, что существенных изменений документа ждать не стоит. Представитель Зеленского, например, пожаловался на то, что русские называли его бандеровцем и отказывались сдавать квартиру в Харькове. «Известия» разбирались в ситуации.

Работа языком

Закон о языке предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал в апреле 2019 года. Нормативный акт он утвердил спустя 4 дня после второго тура президентских выборов, на которых проиграл Владимиру Зеленскому. Терять было нечего, поэтому Порошенко ни в чем себе не отказывал.

Закон вытесняет русский язык из всех публичных сфер. На мову уже перевели работу органов госвласти и местного управления. Заседания, совещания, делопроизводство они ведут только на госязыке. На украинском также принимают и выдают решения суды, общаются и ведут документооборот Вооруженные силы, разговаривают с гражданами сотрудники правоохранительных органов. Украинизируется медицина — врачи обязаны выписывать на госязыке диагнозы, рецепты, справки, делать записи в медкартах.

мова Петр Порошенко Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко

С сентября 2020 года на мову переходят русские детские сады и школы. Интересно при этом, что школы, где преподают на языках стран Евросоюза, поменяют язык обучения только в 2023-м. В ноябре 2020-го на украинский переведут сферу обслуживания. На госязыке с покупателями будут общаться кассиры в магазинах, официанты в ресторанах, тренеры в спортзалах. Украинизируются этикетки товаров, интернет-магазины и сайты, которые что-то продают.

Постепенно русский язык вытеснят из СМИ. Печатные издания должны будут большую часть тиража печатать на украинском. На телевидении 90% программ с 7 утра до 10 вечера будут выходить на украинском. В 2022 году на мову переведут интернет-СМИ.

В 2024 году появятся штрафы. Нарушителям закона придется заплатить от 3,4 тыс. гривен до 11,9 тыс. гривен ($128–450). Публичное оскорбление мовы грозит лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Русский вопрос

В июне 2019 года закон о языке оспорили депутаты-оппозиционеры. Они указали, что нормативный акт нарушает украинскую конституцию. В частности, статью 10, которая гарантирует защиту и свободное развитие русского языка. И статью 24, которая запрещает предоставлять привилегии по языковому признаку.

Представители «Оппозиционного блока» также указали, что закон был принят с нарушениями. Депутат Борис Тарасюк ездил в служебную командировку, а депутаты Валерия Заружко и Валерий Давиденко в день голосования находились на больничном. Но их карточки проголосовали за закон. «Мы защищаем права этнических украинцев, разговаривающих на русском языке и считающих его родным, а также самого многочисленного национального меньшинства — русских, чьи права существенно ограничиваются», — объяснял один из авторов ходатайства, депутат рады Вадим Новинский.

Казалось, что поддержать инициативу может Владимир Зеленский. В ходе избирательной кампании весной 2019-го он закон об украинизации обещал «внимательно изучить». Во время предвыборной гонки свободно общался с избирателями на русском, а также требовал «не выжигать тех, кто говорит на других языках». Похожее мнение выражали представители его команды. «Я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — говорил глава администрации президента Андрей Богдан.

мова Судьи на заседании Конституционного суда в Киеве Фото: РИА Новости

После победы на выборах, однако, гуманитарная политика почти не поменялась. В марте 2020-го Зеленский подписал закон о среднем образовании, который дает дополнительные возможности для давления на русский язык. А в мае сообщил, что считает языковую проблему искусственной. С аналогичным заявлением выступил секретарь Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов. «Никакого второго, русского, у нас быть не может. Если мы говорим об Украине, это должен быть только государственный украинский», — сказал Данилов.

Последние сомнения развело первое же заседание Конституционного суда, которое состоялось 7 июля. Судья Игорь Слиденко назвал термин «русскоязычные граждане» частью «доктрины Путина». Другой судья Сергей Головатый зачитал выдержки из выводов некоторых экспертов. В частности, в заключении министерства культуры Украины отмечается, что ЮНЕСКО не считает русский язык исчезающим. Непонятно, правда, как это поможет жителям Украины.

Пространную речь произнес представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский. «Закон регулирует функционирование украинского. Никакого неравенства национальных меньшинств в этом законе нет и быть не может», — подчеркнул он. А затем рассказал, что в студенческие годы в Харькове пытался говорить на мове, но стал жертвой притеснений — его якобы назвали «бандеровцем» и отказались сдавать квартиру.

Еще дальше пошла заместитель руководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко. Она сообщила, что родилась в русскоязычной семье, но в 17 лет почувствовала себя патриоткой и сделала выбор в пользу мовы. «Ежегодно украинский становится всё более популярным. Лет через десять вопрос русского языка окончательно потеряет актуальность для нашей страны», — заявила она.

Правый поворот

Следующее заседание суда состоится 9 июля. Затем КС перейдет в режим закрытого заседания. Эксперты считают, что уже сейчас можно прогнозировать итоговое решение. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с «Известиями» говорит, что закон вряд ли изменится. «Недовольство документом высказывала и Венецианская комиссия Совета Европы. Но мы видим, что Киев больше ориентируется на мнение Вашингтона. А там к украинизации как раз спокойно относятся», — отмечает собеседник.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько говорит, что гуманитарная политика Зеленского и Порошенко идентична. «У нас есть примеры Крыма, Донбасса. Там нет проблем с русским языком. Думаю, и на Украине что-то изменится после серьезных потрясений, на выборы надеяться не стоит », — подчеркивает эксперт.