Работа языком: на Украине появился «смотрящий» за мовой

Ситуативное союзничество складывается в Восточной Европе против украинского национализма. Парламент Венгрии обратился к Госдуме РФ с предложением объединить усилия для защиты прав нацменьшинств на Украине. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В это же время правительство Украины впервые назначило уполномоченного по защите госязыка. Омбудсмен сможет штрафовать и наказывать чиновников, госслужащих, журналистов. «Известия» разбирались в особенностях гуманитарной политики Киева.

Не опять, а мова

Правительство Украины впервые назначило уполномоченного по защите госязыка. Должность появилась после подписания Петром Порошенко закона о тотальной украинизации. «Смотрящий» за мовой обязан рассматривать нарушения закона. Омбудсмен имеет право требовать служебного расследования и привлечения к дисциплинарной ответственности чиновников всех уровней. Интересно, что жалобы можно подавать обычным и электронным письмом. В последнем случае допускаются и анонимные послания. Срок рассмотрения жалобы — 30 рабочих дней.

При этом мовный закон регулирует практически все сферы общественной жизни. На украинский язык обязаны перейти органы госвласти, органы самоуправления, суды. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на мову переводится уставное общение, служба, документооборот. На украинском языке должны общаться с гражданами правоохранительные органы.

Мова_1 Уполномоченный по защите госязыка на Украине филолог Татьяна Монахова Фото: narodna-pravda.ua

Врачи по умолчанию должны вести обслуживание на украинском языке. Осенью 2020 года на государственный язык переводится обслуживание в магазинах, супермаркетах, заведениях общественного питания. Мова становится обязательной для детсадов, школ, вузов. Меняется работа средств массовой информации. Подавляющее большинство программ на общенациональных каналах должны выходить на украинском языке. Печатные издания, выходящие на других языках, обязаны выпускать точный аналог на украинском.

Всё это делает зону ответственности омбудсмена максимально обширной. По закону уполномоченный может посещать любые заседания органов власти, требовать копии документов и любую другую информацию о деятельности общественных объединений, политических партий, юридических лиц. Нарушение закона карается штрафом от 3,4 тыс. гривен (8 тыс. рублей). Выписывать штрафы предстоит как раз омбудсмену.

«Гомогенный монолит украинства»

Уполномоченным по защите госязыка стала филолог Татьяна Монахова. До последнего времени она возглавляла кафедру журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы в городе Николаев, писала колонки для интернет-изданий, вела телепередачу, где общалась с деятелями литературы и искусства. Активно высказывалась и об украинизации. Так, в одной из статей она сообщила, что ее мечта — «построить или сконструировать мощный гомогенный монолит украинства. Общество единомышленников, говорящих на государственном языке, не имеющих расхождений по ключевым государственническим вопросам ».

Мова_5 Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук выступает на концерте в Киеве Фото: Global Look Press/Roman Pilipey

По ее словам, создать такое общество можно кнутом и пряником. Пряником она считает популярные украиноязычные группы «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», качественный перевод американских фильмов. Кнутом называет квоты на украинский язык на радио, в кино, на телевидении. «Введенные квоты на украиноязычный контент показали готовность авторов создавать песни и фильмы на государственном языке, готовность людей их слушать и смотреть», — подчеркивает омбудсмен.

Мова_2 Раздача газет на Софийской площади в Киеве Фото: РИА Новости

Сразу после назначения в СМИ появился компромат на Монахову. Сведения опубликовала внештатная журналистка николаевского издания «Шиповник». По словам девушки, один из преподавателей Черноморского национального университета домогался студенток, а Монахова его покрывала. «Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. После того как я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, попросила одну студентку с курса мне помочь — записать на диктофон, как они сдают зачет. Одной из девушек он заявил, что «взятки берет исключительно натурой». У некоторых были разные переписки с ним, где он писал «благодарности» и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне », — сообщила она.

Русский вопрос

Закон о тотальной украинизации подписал Петр Порошенко, но Владимир Зеленский обещал его «внимательно изучить». В ходе предвыборной гонки он свободно общался с избирателями на русском языке, а в интервью говорил, что не следует «выжигать тех, кто говорит на других языках». Похожее мнение выражали представители его команды. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — говорил глава администрации нового президента Андрей Богдан.

Однако до сих пор никаких усилий по изменению ситуации глава государства не предпринял. А тем временем депутаты от партии «Слуга народа» и члены правительства говорят, что закон нужно не пересматривать, а исполнять. Например, советник президента Украины и депутат рады Никита Потураев считает, что корректировать закон не стоит. «Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка», — сказал он.

Мова_3 Ученица на уроке украинского языка в общеобразовательной школе № 4 города Вишневое Фото: ТАСС/Петр Сивков

В свою очередь, министр образования и науки Анна Новосад объявила, что с 2020 года все русские школы станут украинскими . «Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, — с сентября 2023 года. Собственно, и те и те мы должны к этому переходу подготовить», — предупредила она.

Эксперты говорят, что команда действующего украинского президента не делает шагов навстречу русскоязычным жителям страны из-за того, что опасается бурной реакции националистов. Директор киевского «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев в беседе с «Известиями» отмечает, что ключевым для Зеленского сейчас является вопрос о примирении в Донбассе. «Завершение войны он, очевидно, считает более важным. Если глава государства возьмется сразу и за примирение, и за языковой вопрос, то велика угроза масштабных акций протеста», — подчеркивает политолог.

Мова_4 У входа в Национальную библиотеку Украины им. В.И. Вернадского в Киеве Фото: TASS/Zuma

Он добавляет, что что-то решать с мовой рано или поздно всё равно придется. «Всеобщая украинизация опасна для страны. Попытки переформатировать русскоязычных граждан делают их враждебными украинскому государству. Через какое-то время стоит ждать сложных решений», — считает Карасев.