Тянут за язык: как в украинских школах насаждают мову

Украинские школьники говорят на мове только на уроках. На переменах и после занятий они переходят на русский язык. Об этом сообщили участники прошедшего в Харькове круглого стола. Исправить ситуацию предложили привычным способом — принять закон, обязывающий детей и учителей и в свободное время говорить только на украинском языке. «Известия» разбирались в том, как украинизируется школьное образование Незалежной.

Стойкость под угрозой

Профессиональные украинцы провели в Харькове круглый стол, посвященный гуманитарным вопросам. Самым интересным стало выступление старшего научного сотрудника Института украинского языка Оксаны Данилевской. Она заявила, что в 1991 году на мове в стране обучались 47% школьников, теперь — 90%. Киевские власти вроде бы могут радоваться, но не всё так просто.

«В больших городах школы на самом деле являются двуязычными. На украинском языке лучшего или худшего качества ведется преподавание. Но на переменах, вне школы, между собой дети общаются на русском языке. На нем же учителя говорят с родителями. Это мешает формированию украиноязычной стойкости», — отметила Данилевская. Она добавила, что исключительно украиноязычными являются только школы в двух западных областях. «Массовый опрос показывает: 48% граждан Украины слышат не только украинскую речь в общеобразовательных школах », — подчеркнула участница круглого стола.

Тянут за язык Участники круглого стола в Харькове Фото: youtube.com

Данилевская предложила принять закон, запрещающий детям и учителям русский язык . «Правило должно быть одно: в школах с украинским языком обучения учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классе говорят на украинском, а когда звучит звонок, выходят в коридор и переключаются на русский. Такой пример будет действенным и убедительным для усвоения определенного языкового поведения», — сказала она.

Другой участник мероприятия — кандидат филологических наук София Бутко заявила, что знает о ситуации в школах Харькова. «Здесь катастрофа! Даже на уроках учителя говорят с учениками на русском языке», — пожаловалась она. «Как изменить такую практику? Нужна позиция школьных администраций, так как только на энтузиазме трудно что-то построить», — сказала Бутко. Получается, признала, что без административного воздействия — штрафов и контроля — мова не выдержит конкуренцию.

Дивный мовный мир

На Украине начали вытеснять русский язык из образования после обретения независимости, ускорился процесс после победы майдана. В 2017 году президент Порошенко подписал закон об образовании. Нормативный акт обязал обучать в государственных учебных заведениях только на украинском языке. При этом русским классам и школам закон предписал перейти на мову 1 сентября 2020 года. Венгерские, румынские, болгарские перейдут на госязык 1 сентября 2023 года.

Закон противоречит конституции Украины. Ст. 10 основного закона гарантирует свободное развитие и использование русского и других языков нацменьшинств. Ст. 53 подтверждает право учиться на родном языке в государственных учебных заведениях. Закон раскритиковали международные структуры. Жесткую резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Венецианская комиссия обвинила Киев в дискриминации языков. Всё это, однако, власти проигнорировали.

Тянут за язык Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины, 16 июля 2020 года Фото: РИА Новости

Жители русскоязычных регионов надеялись, что политика изменится после ухода с поста президента Петра Порошенко. Владимир Зеленский в ходе избирательной кампании в 2019 году позиционировал себя как двуязычного кандидата и получил поддержку избирателей. Но после президентских выборов политика не изменилась. Более того, в марте 2020-го Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который уточнил и дополнил положения уже существующих украинизаторских документов.

Еще один характерный эпизод времен Зеленского произошел в июле 2020 года. Тогда депутат Верховной рады Максим Бужанский зарегистрировал в парламенте закон, который приравнивал русский язык к языкам стран ЕС. На Бужанского обрушился шквал критики со стороны партии Порошенко и националистических организаций. Народные избранники сначала проигнорировали инициативу и ушли на летние каникулы, а потом вообще сняли ее с рассмотрения.

Тянут за язык Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

В результате 1 сентября русские школы на Украине исчезли . Ученица киевской школы Анастасия объяснила «Известиям», что тяжелее всего на мове даются технические предметы. «Больше всего проблем с математикой. Сначала приходится переводить названия, термины, а только потом решать задачи», — жалуется старшеклассница. Она добавляет, что в быту общается исключительно на русском языке. «Все мои друзья говорят по-русски. Очень мало тех, кто пользуется украинским. Не понимаю, для чего вводят запреты. Есть английские, французские школы, но на русском учиться почему-то нельзя», — рассуждает девушка.

Работники украинизированных школ не скрывают, что стараются избежать резкого перехода на мову. «Большинство родителей за то, чтобы продолжать обучение на русском языке. И мы это учитываем. Смотрим, что можно сделать в этой ситуации. Стараемся оставить обучение на русском по максимуму. И ждем, что изменится политическая ситуация в стране, когда этот маразм прекратится» , — сказал журналистам на условиях анонимности директор русской школы одного из областных центров Украины.

Страна победившего суржика

На Украине уже пытались запретить школьникам общаться во внеучебное время (на переменах, между собой) на русском языке. В 2009 году правительство Юлии Тимошенко издало соответствующее постановление. При президенте Януковиче Конституционный суд признал это решение незаконным, но ничто не мешает чиновникам принять такое постановление снова.

Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с «Известиями» говорит, что в результате деятельности украинизаторов мова вызывает всё больше отвращения у жителей страны . «Националисты пытаются принудительно изменить идентичность граждан, разорвать гуманитарные, культурные, образовательные связи с Россией», — подчеркивает он.

Тянут за язык Участники акции протеста против продолжения преподавания на русском языке в школах Украины, Киев, 16 июля 2020 года Фото: Global Look Press