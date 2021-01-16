На Украине ограничили использование русского языка

На Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу в субботу, 16 января.

Согласно требованиям закона, персонал заведений обязан начинать разговор с гостем на украинском языке и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке клиентам должны предоставлять информацию о товарах и услугах. Меню и другая информация в письменном виде может дублироваться на других языках.

За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года. Нарушения будут рассматриваться Уполномоченным по защите государственного языка, и в случае установления факта несоблюдения предписаний он получит право налагать на нарушителей штраф до 400 не облагаемых налогом минимумов (6,8 тыс. гривен, около 18 тыс. руб.).

21 декабря минувшего года депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке и отметил, что внес в парламент соответствующий законопроект. Он добавил, что 27 коллег из фракции «Слуга народа» стали соавторами его законопроекта, и выразил им благодарность.

10 декабря Бужанский внес в парламент проект закона об отмене закона о государственном языке на Украине. Автор законопроекта отметил, что действующий закон о госязыке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Он дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).