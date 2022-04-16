Москалькова раскритиковала идею поменять русские названия улиц во Львове

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 16 апреля предположила, что улицы во Львове получат имена деятелей нацистской Германии.

Так она отреагировала на заявление мэра украинского города Андрея Садового о том, что во Львове планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей.

«Имена [Александра] Пушкина, [Михаила] Лермонтова, [Ивана] Тургенева, [Дмитрия] Менделеева, [Константина] Циолковского, [Карла] Брюллова и многих других великих русских классиков и ученых — это общемировое культурное пространство, которое объединяет людей в их самых гуманных устремлениях. Потому что на их идеях, открытиях и произведениях выросло не одно поколение граждан, проживающих на Украине…» — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Львов, вероятно, украсят улицы в честь одного из главных деятелей нацистской Германии Генриха Гиммлера, сподвижника Адольфа Гитлера Пауля Йозефа Геббельса, нацистского доктора Йозефа Менгеле и других «духовно близких разрушителей не только культуры, но самой матрицы цивилизации».

«А вот имена [организатора украинского националистического движения Степана] Бандеры, [украинских политических деятелей Симона] Петлюры, [Романа] Шухевича-Чупрынки, которые присваивают сейчас улицам в украинских городах, даже произносить как-то неприлично» — добавила омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный отметила, что в России не переименовываются улицы и достопримечательности, связанные с украинской культурой.

«В качестве информации к размышлению: мы с культурным достоянием не воюем. Как стояли Палаты Мазепы, так и называются, я уж не стану упоминать про набережную Шевченко, Украинский бульвар, улицы Ивана Франко, Михаила Коцюбинского и многих других. Памятники, кстати, тоже у нас никому не придет в голову сносить… Потому что мы помним: нельзя любить свое из ненависти к чужому. С этого и начинается расчеловечивание», — подчеркнула Москалькова.

15 апреля Горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. Мэр напомнил, что памятник дружбе между городами демонтировали в 2021 году. Он также обратил внимание на то, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в Ужгороде Закарпатской области Украины по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.

До этого, 22 марта, в Ужгороде демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения страны с Россией.

Новая волна переименований улиц и сноса памятников на Украине началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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