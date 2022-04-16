Спецоперация в Донбассе 16 апреля. Текстовая трансляция

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 35 раз за последние сутки. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточняет, что по территории республики было выпущено 249 боеприпасов.
Безыменное в ДНР за сутки приняло 512 беженцев из Мариуполя. Среди них 61 ребенок.
Жители Московской области собрали почти 900 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса с конца февраля.
Правительство перечислит регионам 439 млн рублей за прием беженцев с Донбасса.
ЛНР за последние сутки была обстреляна украинскими войсками восемь раз. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).