Вице-канцлер Германии передумал отправлять танки на Украину

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отказался поддержать ранее одобренное им решение направить на Украину немецкие танки. Об этом пишет 15 апреля газета Politico.

Как отметило издание, до этого Хабек заявил: «Всё, что помогает украинской армии сейчас, должно быть доставлено быстро».

Однако уже в четверг, выступая на местном предвыборном митинге в северном немецком городе Киль, он изменил позицию.

Причиной отказа от поставки танков на Украину политик назвал опасения среди союзников по НАТО о том, что такие действия могут «побудить Россию распространить свою <спецоперацию> на западные страны».

«Тяжелое вооружение является синонимом танков, и все страны НАТО до сих пор исключали, что это не станет мишенью для себя», — сказал Хабек,

Он добавил, что Североатлантический альянс и ЕС должны сначала обсудить позицию по этому вопросу.

14 апреля Bloomberg писал, что западным странам придется выбирать между поставками оружия на Украину и сохранением собственного оборонного потенциала. Как добавляет агентство, Германия отказалась передать танки Украине на том основании, что просто не имеет запасных.

Тогда же глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

Неделей ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление немецких чиновников высокого ранга, пока не принял решение об отправке современных боевых танков властям Украины. Предполагается, что ФРГ поставит Киеву около 100 единиц техники.

До этого, 5 апреля, минэкономики ФРГ заявило, что правительство Германии в I квартале текущего года одобрило поставки вооружений и других военных товаров на Украину на сумму €186 млн.

При этом 2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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