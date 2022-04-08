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Politico рассказала о сомнениях Шольца в предоставлении танков Киеву

Politico: Шольц пока откладывает решение о поставках танков на Украину
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Канцлер Германии Олаф Шольц, несмотря на давление немецких чиновников высокого ранга, пока не принял решение об отправке современных боевых танков властям Украины. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает европейская версия газеты Politico со ссылкой на источники в Берлине.

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По их информации, план поставок активно лоббируют вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок — члены партии зеленых. Предполагается, что ФРГ поставит Киеву около 100 единиц техники.

Как отметили собеседники издания, первоначально принятие решение по этому вопросу ожидалось на этой неделе. Однако сейчас оно находится в подвешенном состоянии, поскольку канцлер-социал-демократ настаивает на том, что Германия должна сначала выработать по этому вопросу общую позиции с западными союзникам.

Ранее, 5 апреля, минэкономики ФРГ заявило, что правительство Германии в I квартале текущего года одобрило поставки вооружений и других военных товаров на Украину на сумму €186 млн.

2 апреля стало известно, что министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В Кремле отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины.

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