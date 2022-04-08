Холодная война: отношения Германии и России резко изменились

С начала спецоперации на Украине прошло больше месяца. За это время западный мир пережил серьезную трансформацию. Москву отчаянно критикуют даже те, кто до этого, казалось, ей симпатизировал, страны массово высылают российских дипломатов и вводят всё более жесткие санкции. На этом фоне выделяется Германия, до этого всегда выступавшая за диалог с Россией. Берлин готов теперь увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву разное вооружение. Немецкие политики призывают наказать и изолировать Россию. Есть ли шансы всё исправить, разбирались «Известия».

Заморозка отношений

«Моя приверженность газопроводу «Северный поток – 2» была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры» , — заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, ФРГ «потерпела неудачу с включением России в общую архитектуру безопасности».

После начала военной спецоперации на Украине политик впервые прокомментировал предыдущие попытки сближения Берлина с Москвой. Немецкие СМИ активно критиковали его в последние несколько недель за молчание.

На фоне этого Германия вслед за другими европейскими странами объявила о высылке российских дипломатов. Вначале Bild сообщал, что в Берлине планируют отправить домой 100 сотрудников дипмиссии, однако впоследствии объявили персонами нон грата 40 человек.

Холодная война Фото: Global Look Press/Xinhua/Shan Yuqi

Это решение немецкие власти приняли на фоне событий в украинской Буче. В российском посольстве отметили, что Берлин обвинил российских военных, не дожидаясь проведения независимого расследования.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал и дальше оказывать военную помощь Киеву, а также подтвердил подготовку новых санкций в отношении Москвы: «В кругу союзников мы примем в ближайшие дни новые меры. Президент [России Владимир] Путин и поддерживающие его лица ощутят последствия».

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, несмотря на натянутые отношения с Москвой, выступила против введения эмбарго на поставки российского газа. «Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали », — пояснила она.

«Германия готова ко всем сценариям»

Немецкие власти раньше всегда настаивали на нейтралитете в отношениях с Москвой. До начала спецоперации в Москву летали Олаф Шольц и Анналена Бербок, немецкие власти, в отличие от коллег по альянсу, были готовы пообещать невключение Украины в НАТО.

Холодная война Встреча Владимира Путина и Олафа Шольца, 15 февраля 2022 года Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Но после 24 февраля ситуация изменилась. Выступая перед бундестагом, канцлер пригрозил Москве жесткими санкциями и пообещал увеличить объемы помощи Украине . Шольц заявлял, что отказываться от диалога с Россией не собирается. «Но нельзя быть наивными — это остается актуальным. Но для диалога нужны две стороны, однако со стороны Путина был недостаток в этом», — говорил он.

Помимо этого, в Берлине задумались о полном прекращении поставок газа из России. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ «готова ко всем сценариям развития ситуации», а также подчеркнул стремление Берлина «постепенно снизить зависимость от импорта российской нефти, газа и угля». В Минэкономики заявили, что к осени 2022 года Германия хочет стать независимой от поставок угля, к концу года — от поставок нефти, а к лету 2024 — от поставок газа.

Изначально Германия, придерживающаяся пацифистской политики, отказывалась поставлять оружие Киеву. Однако впоследствии решение изменила.

Вначале власти отправили 400 единиц противотанкового оружия производства ФРГ, затем поставки увеличили. Минобороны Германии запросило у бундестага специальные средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину.

Холодная война Противотанковый гранатомет Panzerfaust 3 Фото: Global Look Press/imago images.de/Björn Trotzki

В начале апреля Анналена Бербок заявила, что на складах бундесвера почти не осталось оружия, которое можно было бы поставить Украине. При этом она заверила, что Берлин не отказывается от помощи Киеву .

Помимо этого, немецкие власти изменили политику в области обороны — выделили €100 млрд на инвестиции в вооруженные силы страны . А также ввели четыре пакета антироссийских санкций. К тому же страна за несколько дней свернула крупнейший энергетический проект — запуск «Северного потока – 2», который на протяжении долгого времени так активно отстаивала.

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов уверен, что эскалация украинского кризиса предоставила немецким элитам возможность увеличить траты на оборонные нужды, не опасаясь негативного общественного мнения.

Холодная земля Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

«На протяжении долгого времени бундесвер, несмотря на формально достаточное финансирование, испытывал системный дефицит в вооружениях, исправно функционирующей технике, обмундировании и экипировке. Рост военной мощи ФРГ мог вызвать опасения со стороны соседей Германии, и Берлин стремился этого избегать. Теперь наращивание военных расходов получило понятное целеполагание. Для российско-германских отношений рост военного бюджета ФРГ будет лишь одним из негативных факторов, притом что вероятность открытого столкновения бундесвера и российских вооруженных сил невелика», — уверен германист.

Сближение с Белым домом

В 2014 году после присоединения Крыма к России отношения Берлина и Москвы серьезно осложнились: экономические связи фактически заморозились, политические и культурные стали пробуксовывать. Немецкие предприниматели, ранее выступавшие против антироссийских санкций, заявили о готовности затянуть потуже пояса, чтобы «проучить Москву». Германия, до этого выступавшая в качестве адвоката Москвы, выступила единым фронтом с ЕС и США.

После этого ФРГ всё же пыталась сохранить связующую нить между Брюссель и Москвой. Сейчас едва ли удастся это сделать.

После начала спецоперации изменились и отношения между Берлином и Вашингтоном. Германия стала больше ориентироваться на США в рамках Североатлантического альянса. При Дональде Трампа отношения между странами заметно охладились. Бывший президент упрекал Берлин в том, что тот не доплачивает в казну альянса, а также решил вывести войска с территории Германии. Сейчас у Джозефа Байдена есть повод для усиления сотрудничества с ФРГ — сдерживание Москвы. Немецкие власти решили закупить у американцев новые истребители пятого поколения F-35.

Холодная война Истребитель Lockheed Martin F-35 на авиасалоне ILA в Берлине, Германия Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что здесь пересекаются сразу несколько тенденций. «В последние годы они шли вялотекуще, но довольно последовательно. Об энергетическом переходе, политике отказа от углеводородов в пользу возобновляемых источников в Германии говорят не один десяток лет. Сегодня доля ветряной энергетики в ФРГ порядка 26%. Энергетическая политика даже косвенно не связана с антироссийскими санкциями », — отмечает германист.

Что касается увеличения расходов на бундесвер, то это требовал еще бывший американский лидер Дональд Трамп , отмечает эксперт. « Это тоже нельзя связать с антироссийской политикой . Но эти вялотекущие тренды оказались под воздействием катализатора 24 февраля. Все фобии, отложенные экономические шаги сконцентрировались в одной точке. Германия — сателлит США, не только союзник по НАТО, но и вассал большого брата. Берлин ради Вашингтона готов отказываться от своей идеологии государственного пацифизма », — пояснил политолог. Он отметил, что при этом ФРГ пытается проводить самостоятельную внешнюю политику. «Начиная с 1990-х программа «восточного партнерства» была для Берлина одним из основных внешнеполитических векторов, они включали в себя и подготовку молодых кадров для государственной службы, медиа, бизнеса в странах от Белоруссии до Грузии. Украина была краеугольным камнем этой программы», — добавил Камкин.

Отношения в глубоком кризисе, но при этом надежда на сохранение отношений всё еще есть. Об окончательном разрыве речь не идет. На российском рынке по-прежнему остались некоторые немецкие компании, а некоторые политики осуждают проявление русофобии в западных странах. «На данный момент нужно готовиться как минимум к нескольким годам заморозки диалога по многим направлениям. Будет ситуация если не на грани разрыва дипотношений, то на уровне официальных заявлений, коммюнике, но больших прорывов не будет», — уверен специалист.