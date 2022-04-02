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Минобороны ФРГ запросило €21 млн для пополнения запасов боеприпасов

Spiegel: минобороны ФРГ запросило €21 млн для пополнения запасов боеприпасов Бундесвера
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Министерство обороны Германии запросило у бюджетного комитета бундестага специальный средства в размере €21 млн для восполнения боеприпасов ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, которые были отправлены на Украину. Об этом 1 апреля сообщает Spiegel со ссылкой на источник.

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Отмечается, что отправленные украинцам из немецких запасов 3,5 тыс. боеприпасов планируется заменить «в кратчайшие сроки», чтобы «пополнить текущую потребность» бундесвера.

Сообщается также, что у Германии имелось 24 тыс. единиц Panzerfaust 3, поэтому военные призывают пополнить склады сразу после поставок на Украину, чтобы оптимально вооружить войска для возможного развертывания.

«Соответствующее вооружение важно для интересов политики безопасности Федеративной Республики Германии, потому что эффективная национальная и союзническая оборона требует, чтобы бундесвер был в состоянии эффективно бороться с бронетанковыми силами противника, даже в больших количествах, для защиты национальной территории и для защиты населения», — сказал собеседник издания.

Интересы безопасности Германии будут «под серьезной угрозой», пишет газета, если склады Бундесвера не пополнить.

30 марта газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия может продать Киеву дополнительные вооружения на сумму €300 млн, решение будет принимать специальный комитет при минобороны ФРГ. Отмечается, что речь не идет о поставках оружия, которое состоит на балансе немецкой армии.

Киев планирует приобрести у ФРГ 2650 противотанковых гранатометов и минометов, 18 разведывательных беспилотников, 3000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов, пишет издание.

26 марта на Украину из Германии доставили 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела» и 100 пулеметов MG3.

5 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад приступил к массовым поставкам на Украину ПЗРК Stinger, а также ПТРК Javelin, NLAW и Carl Gustaf. Представитель МИДа указала, что организаторы этих поставок не могут не осознавать растущей угрозы попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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