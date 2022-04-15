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В Совфеде оценили расширение поставок европейских вооружений Украине

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Поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюзу усугубят ситуацию «на земле». Об этом «Известиям» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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«Это можно назвать попытками эскалации трагедии — украинской и европейской. Это будет означать, что Евросоюз пытается чужими руками задушить Россию, ее экономику, ее будущее. Это намерение максимально обострить и без того острую ситуацию», — сказал сенатор.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Киеву нужны тяжелые вооружения и что Евросоюз должен активизировать поставки оружия на Украину.

У Брюсселя настрой такой же: как сообщило 11 апреля агентство Bloomberg, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов Евросоюза принять соответствующее решение «в течение дней, а не недель»; большинство правительств ЕС обязались рассмотреть украинский запрос, при этом не назвав ни сроков, ни видов вооружения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине

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