Катер на местности: какой флот ВСУ бросили в порту Мариуполя

В Минобороны России 15 апреля заявили о предотвращении подрыва Каховской ГЭС: по данным военного ведомства, российские средства ПВО сбили две ракеты «Точка-У», выпущенные по стратегическому объекту. Разрушение плотины привело бы к затоплению водами Днепра многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми . Продолжаются бои с остатками гарнизона Мариуполя. Как сообщили в военном ведомстве, освобождена территория комбината имени Ильича, в порту города украинские войска бросили два катера проекта «Гюрза-М». По мнению экспертов, оставшиеся украинские подразделения не смогут продержаться продолжительное время. Между тем в Национальном центре управления обороной предупредили о возможной кровавой провокации на железнодорожном вокзале в Лозовой.

Удары и маневры

Как сообщили в Минобороны, утром 15 апреля была предотвращена попытка ВСУ нанести ракетный удар по Каховской ГЭС.

— Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма. Около 7 часов утра по московскому времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У». Разрушение ударом плотины Каховской ГЭС должно было привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление многих населенных пунктов Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области, в результате были повреждены здания детского сада и жилые дома. Ранение получили женщина и ребенок, российские военнослужащие оказали им помощь и доставили в клинику.

Генерал объявил также о полном освобождении от украинских националистов силами войск России и Донецкой Народной Республики металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе. Именно так произошла самая массовая сдача в плен с начала военной операции: оружие сложили более тысячи военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Катер на местности Сотрудник Росгвардии в турбинном зале Каховской ГЭС Фото: РИА Новости

— В Мариуполе тактическая обстановка улучшается на глазах, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Кроме контроля над комбинатом имени Ильича пошли и подтверждения информации Минобороны о полном взятии под контроль порта. Там есть интересные трофеи. На фото видно, что там оказались брошены два новых бронированных артиллерийских катера проекта 58155 «Гюрза-М». Еще пара таких раньше была обнаружена в Бердянске. Всё, что натужно собирал в Азовском море киевский режим, теперь оказалось в наших руках.

Эксперт отметил, что, хотя основные морские трофеи были взяты на базе в Бердянске, в порту Мариуполя остался поврежденный украинский корабль управления А-500 «Донбасс» и одноименный сторожевик береговой охраны BG-32 «Донбасс».

— Остаткам украинской морской пехоты в «Азовстали» сидеть тоже осталось недолго, — считает Дмитрий Болтенков. — Ее группки продолжают сдаваться в плен, а исполняющий обязанности командира 36-й бригады шлет в Киев отчаянные послания с просьбами деблокировать их. Но помощь не придет. Чем быстрее они сложат оружие, тем лучше будет для них же самих.

Польские наемники

В военном ведомстве сообщили, что накануне в районе населенного пункта Городня Черниговской области зенитный ракетный комплекс С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, до этого атаковавший граждан России в населенном пункте Климово Брянской области.

В районе Лозовой в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 ВВС Украины. У населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черновый Сокол сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Ракетные войска нанесли удар по отряду польской ЧВК в населенном пункте Изюмское Харьковской области, в результате было уничтожено до 30 польских наемников, рассказали в военном ведомстве.

Представитель Минобороны рассказал также о применении высокоточных ракет большой дальности морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева.

Катер на местности Танкист танковой роты Западного военного округа во время освобождения населенного пункта Топольское Харьковской области Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории , — заявил Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, в течение дня высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 10 объектов. Среди них — три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск в Барвенково, Краматорске и Лисичанске; два места сосредоточения военной техники и вооружения в Повстанском и Новоелизаветовке Одесской области; склады в районах Парутино и Николаеве; пункты дислокации формирований боевиков в Ясеновом и Срибном.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», добавили в ведомстве.

В пятницу, 15 апреля, начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил о готовящейся «чудовищной провокации, аналогичной проведенной в Краматорске», которую готовит киевский режим. По его словам, речь идет о массовом убийстве мирных жителей с последующим обвинением в этом российских военных.

— С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая. Для имитации удара якобы со стороны подконтрольной Вооруженным силам России и формированиям Донецкой Народной Республики территории пуск ракет будет осуществлен со стороны населенного пункта Старомихайловка. Такие действия и провокации украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам мирных граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права. Особо подчеркнем: тактические ракеты «Точка-У» применяются только украинскими вооруженными силами , — заявил генерал.

Вынес раненых

В российском Минобороны 15 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Во время проведения инженерной разведки маршрута движения тыловой колонны группа старшего лейтенанта Жаната Касенова обнаружила диверсантов противника и атаковала их. Старший лейтенант грамотно выстроил систему огня, что позволило после ожесточенного двухчасового боя часть диверсантов взять в плен, а других обратить в бегство .

Затем инженеры разминировали дорогу. Жанат Касенов лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства.

— Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта обеспечили сохранность колонны с материальными ценностями и продуктами питания, — отметили в военном ведомстве.

Во время ожесточенного боя экипаж БМП сержанта Дениса Краснова уничтожил два автомобиля «Урал» и более 25 украинских боевиков , но в машину попал снаряд, она загорелась.

Катер на местности Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Денис, мгновенно оценив ситуацию, эвакуировал из поврежденной машины раненых сослуживцев, вынес их в укрытие и оказал первую медпомощь , — отметили в Минобороны РФ.

Благодаря сержанту Краснову противнику был нанесен существенный ущерб, при этом потерь среди российских солдат не было, отметили в российском Минобороны.