Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории

Восемь пострадавших, в том числе двухлетний ребенок, более ста поврежденных домов — таков результат удара вертолетов ВСУ по посёлку Климово в Брянской области 14 апреля. В этот же день были также обстреляны два населенных пункта в Белгородской области , сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По мнению экспертов, украинские провокации призваны оказать психологическое воздействие на население России. Вечером 14 апреля в Минобороны сообщили об обстоятельствах гибели крейсера «Москва», получившего повреждения из-за взрыва боезапаса накануне ночью.

Перешли границы

14 апреля украинские силовики нанесли удары по территории России. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Климово, в результате получили ранения местные жители. По данным главы региона, повреждено около ста домов.

Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по факту обстрелов. «Следствием установлено, что лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. 14 апреля 2022 года с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве России привели данные о восьми пострадавших. Двое, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. У четырех человек, среди которых беременная женщина, состояние медики оценивают как средней тяжести, еще два человека получили помощь амбулаторно.

— Страшный взрыв был. Непонятно, что. С визгом, с грохотом, ухнуло хорошо, — рассказала «Известиям» местная жительница. — У меня в доме все стекла выбили, и первая рама, и вторая, — вспоминает ее соседка.

Еще одна пострадавшая, Раиса, шла с двухлетним ребенком из продуктового магазина на Брянской улице.

— Услышала небольшой свист. Произошел взрыв, прямо в жилой дом попало, я так поняла. Отлетел забор, полетели щепки, мне по животу попало, я в положении. У ребенка голова рассечена осколком , — сказала местная жительница.

Вопрос провокации Поврежденный жилое строение после обстрела ВСУ в поселке Климово Брянской области Фото: РИА Новости/СК РФ

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле со стороны Украины села Сподарюшено. По его словам, обошлось без жертв и разрушений. Жителей сел Безымено и Сподарюшено временно эвакуировали. Позднее Гладков сообщил также об обстреле села Журавлевка, в результате зафиксированы повреждения жилых домов и социальных объектов.

Утром в этот же день пограничное управление ФСБ по Брянской области сообщило, что накануне с территории Украины был обстрелян автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» . «В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что повреждения получили два автомобиля беженцев. Пострадавших нет. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

Это не первые удары по территории России за последнее время. 13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта пропуска в Курской области. Днем ранее губернатор Белгородской области заявил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе, граничащим с Харьковской областью.

1 апреля на нефтебазе в Белгороде возник крупный пожар. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, это произошло в результате удара пары вертолетов Ми-24, прилетевших из Украины.

С 11 апреля был объявлен «желтый уровень» террористической угрозы в двух приграничных с Украиной районах Краснодарского края, в двух районах Воронежской области, в пяти северных и двух восточных районах Крыма, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

13 апреля в Минобороны РФ предупреждали о последствиях нанесения ударов по территории России: «Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась , — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Вопрос провокации Фрагмент снаряда в поселке Климово Брянской области Фото: РИА Новости/Сергей Ломако

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаки по российской территории призваны возбудить негативные эмоции у населения страны.

— Они [украинские войска] пытаются добиться того, чтобы граждане России потребовали остановки специальной военной операции , — рассказал он «Известиям». — Именно с этим связаны провокации, потому что никаких военных целей там нет, прямого воздействия от таких атак тоже нет. Они не повлияют на то, будут или не будут у нас войска сражаться. Наоборот, будут сражаться еще отчаяннее. Здесь, как и в случае с фейками, с обвинениями российских военных в расстрелах мирных жителей, другая цель: оказать информационно-психологическое давление на население России. С одной стороны, это провокация, а с другой — дискредитация, попытка показать людям, что войска не могут их защищать, власти не заботятся о населении и т.д.

Поздним вечером 14 апреля российское Минобороны сообщило о затоплении ракетного крейсера «Москва», получившего тяжёлые повреждения в предыдущую ночь.

«При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — говорится в распространённом военным ведомством заявлении.

О том, корабль получил серьёзные повреждения, в Минобороны сообщили около 2 часов ночи 14 апреля. Было заявлено, что экипаж полностью эвакуирован, а причины возгорания устанавливаются.

Оставшиеся очаги

В Мариуполе продолжается ликвидация очагов сопротивления военнослужащих ВСУ и националистической группировки «Азов».

— В ночь на 14 апреля сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров , — заявил Игорь Конашенков. — Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров.

Российские вооружённые силы продолжили удары по объектам военной инфраструктуры Украины и позициям войск.

В ночь на 14 апреля высокоточным оружием были поражены двенадцать целей. В том числе — на земле украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2» на аэродроме Днепр.

Вопрос провокации Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины. В их числе два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов, — отметил Игорь Конашенков.

Всего же по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены 131 украинский самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.

Орден за мужество

В российском Минобороны 14 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Передовая группа под командованием майора Даниила Постникова во время разведки обнаружила украинских диверсантов. В ходе быстрой атаки большая часть боевиков была уничтожена, другие — сдались в плен . Среди сложивших оружие оказался корректировщик артогня.

— В ходе допроса он выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, который был уничтожен ударами русской артиллерии, — заявили в Минобороны РФ.

Вопрос провокации Военнослужащий ВС РФ на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель командира роты по военно-политической работе старший лейтенант Арсений Павлов обнаружил группу украинских диверсантов, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах здания. Скрытно рассредоточившись, подразделение под командованием Павлова открыло огонь. Павлов в бою получил осколочное ранение, но остался вместе с подчиненными.

— В ходе боестолкновения все националисты были уничтожены, — отметили в российском военном ведомстве.