Украинская делегация посетит Вашингтон на следующей неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и ряд других высокопоставленных украинских чиновников посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, украинский премьер, министр финансов страны Сергей Марченко и председатель Центрального банка Кирилл Шевченко проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из G7, а также примут участие в круглом столе по Украине, который будет организован Всемирным банком.

14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично поехать в Киев. Глава Белого дома провел встречу с журналистами перед посадкой на президентский борт, в ходе беседы он сказал, что работает со своей командой и в настоящее время еще обдумывает, следует ли ему отправить на Украину какого-либо высокопоставленного члена американской администрации.

Накануне газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались глава государства Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

В тот же день Байден в ходе очередного выступления перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.