Горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. Об этом 15 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу», — приводятся слова Кличко на его сайте.

Мэр напомнил, что памятник дружбе между городами демонтировали в 2021 году. Он также обратил внимание на то, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в Ужгороде Закарпатской области Украины по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.

В то же время уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о необходимости отказа от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

До этого, 22 марта, в Ужгороде демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения страны с Россией.

Новая волна переименований улиц и сноса памятников на Украине началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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