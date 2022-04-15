Прямой эфир
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ
Мир
Греция решила не отправлять больше военную технику Украине
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Мир
Генпрокуратура ДНР возбудила дело по факту шпионажа сотрудниками ОБСЕ
Мир
В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы
Общество
Экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
Мир
ВСУ нанесли удар по памятнику Стаханову в Первомайске
Экономика
ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях
Общество
Крым и Донбасс соединила запущенная в Запорожской области ж/д ветка
Сюжет:

В украинской столице переименовали сквер дружбы Киева и Москвы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горсовет украинской столицы переименовал сквер дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. Об этом 15 апреля заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня я подал проект решения про переименование бывшего сквера дружбы Киева и Москвы в сквер героев Мариуполя. И депутаты поддержали такую инициативу», — приводятся слова Кличко на его сайте.

Мэр напомнил, что памятник дружбе между городами демонтировали в 2021 году. Он также обратил внимание на то, что в Киеве есть еще десятки улиц и объектов, которые, по его мнению, необходимо переименовать.

Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе демонтируют указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что в Ужгороде Закарпатской области Украины по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину.

«На Украине господствующей идеологией стал нацизм в обработке Бандеры»
Экс-премьер страны Николай Азаров — о денацификации и отношении людей к специальной военной операции РФ

В то же время уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о необходимости отказа от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

До этого, 22 марта, в Ужгороде демонтировали мемориальную плиту в честь 300-летия воссоединения страны с Россией.

Новая волна переименований улиц и сноса памятников на Украине началась на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022