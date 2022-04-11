Прямой эфир
Мир
Макрон заявил о готовности посетить Киев для урегулирования ситуации на Украине
Мир
Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной
Мир
В Норвегии обнаружили новое месторождение нефти и газа
Мир
Канцлер Австрии заявил о переданном Путину желании Зеленского вести личные переговоры
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести
Мир
Басурин назвал промзону последним очагом сопротивления в Мариуполе
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку ракет «Точка-У»
Интернет
Песков сообщил о создании Telegram-канала Кремля
Мир
ЕС отправит миссию на Украину для поиска доказательств военных преступлений
Общество
Путин поручил до 20 апреля представить идеи по повышению зарплат, пенсий, МРОТа
Мир
Нехаммер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева
Сюжет:

Омбудсмен Украины призвал отказаться от русскоязычных названий городов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украине следует отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. С таким предложением выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в понедельник, 11 марта.

Отставить разговоры: на Украине вводят штрафы за русский язык в СМИ и сфере обслуживания
На украинский переведут даже кроссворды

«Населенные пункты с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково <...> не отвечают нормам современного украинского языка», — заявил он в прямом эфире «Общественного интерактивного телевидения».

По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

Также Креминь упомянул о распространении украинского языка в случае вступления государства в ЕС.

«Я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что на западе Украины, в Ужгороде, по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

30 марта глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости проанализировать содержание украинских учебников по истории на предмет умышленного искажения информации.

О том, что украинские учебники «фальсифицируют историю», сообщило ранее в тот же день Министерство просвещения России

По словам Сергея Кравцова, вопрос о разработке новой образовательной политики возник еще после провозглашения независимости Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что в учебниках Россия называлась агрессором, также замалчивалась информация о российской культуре и науке.

14 марта на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. В Госкомтелерадио страны отметили, что решение было принято в связи с якобы «агрессией РФ против Украины», а также с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

Год назад Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну 18 книг из России. К ввозу были запрещены книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», так как на их обложках была размещена реклама издательств «Эксмо» и «АСТ», компании «Яндекс», а также соцсети «ВКонтакте», которые внесены в санкционный список на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022