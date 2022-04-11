Омбудсмен Украины призвал отказаться от русскоязычных названий городов

Украине следует отказаться от использования русского языка при наименовании городов и других населенных пунктов. С таким предложением выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в понедельник, 11 марта.

«Населенные пункты с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково <...> не отвечают нормам современного украинского языка», — заявил он в прямом эфире «Общественного интерактивного телевидения».

По мнению омбудсмена, такой шаг необходим для укрепления самобытности и культурной независимости Украины.

Также Креминь упомянул о распространении украинского языка в случае вступления государства в ЕС.

«Я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании, где угодно», — добавил он.

Ранее в этот день сообщалось, что на западе Украины, в Ужгороде, по решению местной администрации демонтировали памятник русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

6 апреля депутаты Верховной рады подготовили законопроект, согласно которому на Украине будет запрещено присваивать связанные с Россией географические названия.

30 марта глава СК РФ Бастрыкин заявил о необходимости проанализировать содержание украинских учебников по истории на предмет умышленного искажения информации.

О том, что украинские учебники «фальсифицируют историю», сообщило ранее в тот же день Министерство просвещения России

По словам Сергея Кравцова, вопрос о разработке новой образовательной политики возник еще после провозглашения независимости Украины в 1991 году. Он подчеркнул, что в учебниках Россия называлась агрессором, также замалчивалась информация о российской культуре и науке.

14 марта на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. В Госкомтелерадио страны отметили, что решение было принято в связи с якобы «агрессией РФ против Украины», а также с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

Год назад Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну 18 книг из России. К ввозу были запрещены книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», так как на их обложках была размещена реклама издательств «Эксмо» и «АСТ», компании «Яндекс», а также соцсети «ВКонтакте», которые внесены в санкционный список на Украине.