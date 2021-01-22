Украина запретила для ввоза еще 18 книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну еще 18 книг из России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 января.

К ввозу запрещены книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», так как на их обложках размещена реклама издательств «Эксмо» и «АСТ» и компании «Яндекс», которые внесены в санкционный список на Украине.

Также книги содержат рекламу социальной сети «ВКонтакте», находящейся в этом списке, пишет «Газета.ру».

В конце 2016 года Петр Порошенко, занимавший на тот момент пост президента Украины, подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Теперь для ввоза в эту страну печатной продукции нужно одобрение Госкомтелерадио.

В июне 2019 года Госкомтелерадио отказало ООО «Якаб Трейд» в выдаче разрешений на ввоз из России двух книг, в которых якобы присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора (так Киев называет РФ). Это издания Алана Аксельрода «Всё, что мне известно о бизнесе, я узнал, играя в «монополию» и Джона Хейвуда «Люди Севера. История викингов, 793–1241».

В марте Киев запретил около 40 российских книг из-за упоминания российского бизнеса, деятелей искусства, соцсетей и интернет-порталов, а также СССР и советских политических деятелей. Под запрет попал и роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».