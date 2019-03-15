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Украина запретила ряд российских книг о бизнесе из-за «пропаганды» и соцсетей

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Фото: Depositphotos
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Госкомитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) в пятницу, 15 марта, запретил на территории страны продажу еще 23 российских книг, усмотрев в них «признаки пропаганды». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что под запрет попала книга Даниила Демина «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений». Чиновники посчитали, что автор слишком много страниц посвящает «могущественной корпорации и сверхдержаве СССР» и остались недовольны тем, что он приводит в пример «управление страной Иосифом Сталиным».

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Из-за иллюстрирования портретами Ленина и красными флагами не будет распространяться на территории Украины и детская книга Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой». Кроме того, запрещены произведения Артура Салякаева «Неслучайные связи: нетворкинг как образ жизни», Владислава Моисеева «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и НЕ сойти с ума» и Михаила Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила». В них, по мнению Гостелекомрадио, «популяризируются российские социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисные порталы «Яндекс».

Также в стране решили запретить книгу Александра Соколова «Мифы об эволюции человека», сославшись на то, что «автор, описывая методы антропологической реконструкции, ссылаясь на опыт силовых структур РФ».

19 февраля Госкомтелерадио запретил на территории страны продажу еще 19 российских книг, в которых якобы присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора», а также коммунистическая символика.

1 февраля Госкомтелерадио запретил ввоз в страну 13 книг из России, среди которых учебник английского языка и книга писателя Сергея Довлатова, которая попала под запрет из-за упоминания актера Сергея Безрукова в предисловии. Минкульт Украины внес его в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

В конце ноября прошлого года Госкомтелерадио внесл в список запрещенных к ввозу еще восемь книг, изданных в России и, по мнению комитета, содержащих признаки пропаганды. В него вошли в том числе книга американского астронавта Скотта Келли «Стойкость: мой год в космосе» (восхваление российской космонавтики) и учебное пособие «Дедушкины советы пчеловоду» Евгения Гребенникова.

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