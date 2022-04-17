В Харькове националисты демонтировали памятник Жукову

В Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщило издание «Страна.ua».

«В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Жукову. Как сообщил лидер харьковского нацкорпуса Константин Немичев, это сделало спецподразделение «Кракен». «Кракен» — это подразделение полка «Азов». Немичев является его командиром», — говорится в публикации.

Информацию о случившемся подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Суспільне. Новини» («Общественное. Новости»).

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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