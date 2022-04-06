Кремль объяснил отвод войск из Киевской области

Россия отвела войска из Киевской области для создания благоприятных условий для российско-украинских переговоров. Об этом в среду, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Говорилось, что был приказ пойти на существенное сокращение военной активности вокруг Киева и Чернигова, с тем чтобы создать соответствующие условия для тех, кто принимает важные решения, которые необходимы для того, чтобы эти переговоры продвигались. Это уже было заявлено. Здесь все известно уже давно», — заявил журналистам Песков.

Представитель Кремля также переадресовал в Минобороны вопрос про планы действий войск РФ в Донбассе.

Накануне президент Украины Зеленский допустил, что не встретится с президентом России Владимиром Путиным. Однако отметил, что необходимо находить возможности и делать шаги для переговоров.

На этой неделе украинский лидер подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Согласно документу, главой делегации стал лидер фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов организовать переговоры двух президентов. Тогда Песков также заявил, что говорить о предполагаемой встрече Путина и Зеленского в апреле пока рано.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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