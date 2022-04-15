Дом для своих: кто восстановит ЛДНР

Территории ДНР и ЛНР за время боевых действий подверглись колоссальным разрушениям — тысячи жителей лишились крыши над головой. Однако местные власти при поддержке России обещают оперативно восстановить жилой фонд и инфраструктуру. За регионами РФ будут закреплять конкретные населенные пункты, которым они будут оказывать поддержку. Специалисты уже рассматривают советский опыт реконструкции городов, разрушенных природными катаклизмами, а также программу «Без следов войны», которую использовали в Чечне. Подробности — в материале «Известий».

«Восстановим всё»

В 2014 – 2015 годы в Донбассе были повреждены или полностью разрушены тысячи жилых объектов — некоторые дома сгорели, другие были разбиты артиллерией. После начала спецоперации по освобождению региона в Мариуполе было разрушено до 70% зданий, в Волновахе — до 90%. Националисты устанавливали технику в плотной городской застройке, прикрываясь мирными жителями, а при отступлении старались разрушить здания до основания , что подтверждают многочисленные свидетельства очевидцев и отчеты Минобороны России.

В этих городах было много высотной застройки, отремонтировать которую самостоятельно жители не смогут, тяжело будет справиться своими силами и владельцам частных домов: не хватит средств.

— Не вызывает сомнений, что все населенные пункты, разрушенные агрессией украинского режима, будут восстановлены. За восемь лет постоянных обстрелов со стороны Киева мы многое уже смогли отремонтировать, наработали значительный опыт. Но предстоящий объем с учетом разрушения таких населенных пунктов, как Волноваха и Мариуполь, требует нестандартных подходов. Уже ведется системная подготовка масштабных строительных мероприятий, несмотря на то что второй город освобожден еще не полностью, — говорит глава ДНР Денис Пушилин.

Дом для своих Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Он уверяет, что « Россия активно включится, ремонтного-строительные работы будут идти ускоренными темпами ».

— За регионами Российской Федерации будут закреплены населенные пункты Донбасса для оказания помощи и содействия. С секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком мы обсуждали несколько вариантов, как эффективно и быстро капитально отремонтировать, в частности, Мариуполь. В том числе рассматривался советский опыт реконструкции городов, разрушенных в природных катаклизмах , — рассказал он «Известиям».

Государственный комитет обороны ДНР признал все документы, действующие в России, которые касаются архитектурно-строительной деятельности. Таким образом, подрядные организации РФ могут выполнять любые подобные работы на территории Донецкой Народной Республики. Составляется перечень объектов, которые подлежат сносу либо реновации в кратко-, средне- или долгосрочной перспективах.

— Очень многие жители Волновахи и Мариуполя, несмотря на то что их дома разрушены, не хотят уезжать. Участвуют в налаживании мирной жизни под грохот нескончаемой канонады. Они верны своему городу. Когда разговариваешь с этими людьми, видишь, как они смотрят с надеждой. Ее мы должны оправдать, — говорит Денис Пушилин.

Дом для своих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Андрея Турчака, сейчас важно обеспечить безопасность и тепловой контур в пострадавших домах . А сразу по окончании спецоперации в Мариуполе власти приступят к восстановлению домов, предприятий, порта, школы с детскими садами.

— Наши центры в российских регионах передают в том числе и стройматериалы, после чего их доставляют в Донбасс, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы Артем Туров. — Мы посетили ряд населенных пунктов, везде ситуация разная. Там, где бои были незатяжные, уже ремонтируют сети, связь. В Мариуполе более сложная ситуация: националисты намеренно уничтожали инфраструктуру. Я уверен, что после полного освобождения к комплексной строительной работе присоединятся и наши стройотряды.

«Разрушения ЛДНР сопоставимы с Югославией»

Ущерб, нанесенный жилому фонду и промышленным предприятиям ЛДНР, сравним с потерями Югославии после бомбежек НАТО в 1999 году , считают специалисты Московского государственного строительного университета.

— Территория республик Донбасса приблизительно в пять раз меньше бывшего балканского государства — 53,2 тыс. и 255 ты. кв. км соответственно. По международным оценкам, инфраструктура на Балканах была восстановлена к 2007 году, потребовалось восемь лет. Конечно, нельзя использовать чисто математические подходы к оценке инфраструктурных потерь ДНР и ЛНР. Но, учитывая значительную амортизацию промышленного и жилого фонда еще до начала боевых действий, можно говорить о минимальном сроке пять лет для создания нормальных условий жизни в признанных Россией ЛДНР , — рассказали «Известиям» в МГСУ.

Дом для своих Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты считают, что целесообразно не только строить новые дома, но и значительно обновить схемы городов и генпланы населенных пунктов, так как они были разработаны еще в прошлом веке. Ученые полагают, что одним из эффективных примеров для этого может послужить московская программа реновации .

— Москвой накоплен большой опыт успешной реализации крупнейших проектов, получивших самые высокие оценки экспертов в России и за рубежом. Наш город всегда был и остается открытым для любого диалога, — сказали в столичном департаменте внешнеэкономических и международных связей.

При наличии достаточного финансирования у Донецка и Луганска есть хороший шанс значительно обновить жилую застройку, считают в МГСУ и добавляют, что готовы оказать любую практическую и научную помощь.

Чеченский опыт «Без следов войны»

Главным опытом современной России в масштабной жилищной реставрации после боевых действий можно назвать Чеченскую Республику — там был реализован проект «Без следов войны» .

Дом для своих Грозный, 2004 год Фото: ТАСС/Сергей Узаков

— Город Грозный после второй военной кампании был признан самым разрушенным городом в мире после Великой Отечественной войны . В 2000 году он напоминал послевоенный Сталинград. Многие известные эксперты предрекали как минимум 50 лет на восстановительные работы . Ставился вопрос о строительстве с нуля, потому что это казалось рациональнее в экономическом плане — возвести новый город, нежели ремонтировать разбитый до основания. Но Ахмат-Хаджи Кадыров отстоял решение восстанавливать все на историческом месте, — рассказывает депутат Адам Делимханов.

По словам зампреда Госдумы по международным делам Шамсаила Саралиева, когда в 2007 году в Сочи был представлен макет будущего Грозного, некоторые отреагировали скептически. Но уже в следующем году столица Чечни, города и поселки начали превращаться в населенные пункты, какими россияне видят их сейчас — с высотками, величественными мечетями, современными торговыми центрами и социальными объектами, новыми дорогами.

Только в Грозном были определены для обновления и строительства 3216 объектов, в том числе 3043 муниципальных жилых дома, 50 образовательных учреждений, 28 детских садов, 31 поликлиника.

Делимханов напомнил, что по призыву главы Чеченской Республики в день выходило на субботник до 500 тыс. местных жителей. Кроме этого были задействованы добровольцы из других субъектов России . Он уверен: регион имеет опыт, которому нет аналогов, и готов поделиться им с братским народом Донбасса.

Дом для своих Строительство домов в Грозном, 2008 год Фото: РИА Новости/Саид Гуциев

Саралиев также отмечает важность помощи ДНР и ЛНР.

— Денис Пушилин сообщал, что Донецк планирует воспользоваться опытом Чеченской Республики. Считаю, что это решение будет правильным. Освобождение Донбасса от нацистов еще не завершено, но это обязательно случится. Сегодня на Украине рядом с русскими солдатами сражаются чеченские бойцы, у нас общие враг и цель — победа. Вместе мы — единый российский народ , — говорит он.

Беженцы вернутся и помогут

С конца февраля покинуть свои дома и выехать в Россию пришлось сотням тысяч людей.

Важными условиями для возвращения беженцев на родину будет капремонт жилья и инфраструктуры, считает доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов.

По словам ученого, жители ДНР и ЛНР в культурном плане от россиян практически не отличаются, поэтому вероятность закрепления на новом месте для них высока. Их, считает эксперт, нужно будет привлечь улучшением социально-экономического развития территории — наличием хорошо оплачиваемой и перспективной работы, качественного и доступного образования и здравоохранения.

Дом для своих Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Часть вынужденно уехавших в Россию вернется сразу же и в случае нормализации обстановки примет участие в восстановлении , — полагает Козлов.

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