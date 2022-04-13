«Режим Зеленского убивает гражданских, чтобы создать провокацию»

Гонсало Лира, американский режиссер, журналист, блогер и ведущий ютуб-канала Coach Red Pill, встретил начало российской спецоперации в Киеве , откуда продолжал освещать события в сети. Перебравшись в Харьков, он дал интервью «Известиям», в котором рассказал об обстановке в городе, попытках жителей выехать из него, визите «бандеровцев» и лживой западной пропаганде. Беседа была записана на аудио — Лира предупредил, что на видео он говорить боится.

«Харьков сейчас — это своего рода город-призрак»

— Давайте уточним. В начале российской спецоперации вы были в Киеве, так? Что вам запомнилось?

— Да. Я был в центре Киева, рядом с Крещатиком. Там были вооруженные люди и, очевидно, что это были не российские солдаты. Скорее всего это были те, кого Зеленский снабдил оружием, когда конфликт начался. Я с самого начала предупреждал, какими потенциальными опасностями грозит ситуация, когда люди без военного опыта берут оружие, совершенно не умея с ним обращаться. И мне уже известны имена пострадавших от таких действий.

— Когда и как вы добрались до Харькова?

— Я приехал в Харьков на поезде, 1 марта. Остановился в центре. Мне показалось, что процентов 80-90 жителей покинули Харьков. Несмотря на внешнее спокойствие, было ощущение большой опасности.

Фото: из личного архива Гонсало Лира

— Вы ощутили угрозу?

— Я вынужден был переехать и не могу назвать место, где нахожусь. Потому что 2 марта какие-то люди, которых я не смог идентифицировать (соседи сказали, что это — «бандеровцы»), пришли в мою квартиру. Я не знаю, кто это был, но мне известно, что из мест лишения свободы были выпущены заключенные, они теперь ходят в форме и носят с собой оружие — как предполагается, чтобы защищать город. Но от многих горожан я слышу, что режимом Зеленского они были отпущены, чтобы никто из мирных жителей не смог покинуть Харьков. Ходят слухи, что эти вооруженные люди заходят в дома.

— Значит ли это, что их главная цель — использовать горожан в качестве живого щита?

— Я не могу подтвердить или опровергнуть это предположение, но повторяю — я слышал об этом от жителей здесь, в городе. Еще недели три назад было возможно покинуть Харьков на машине. Теперь украинские солдаты стоят на всех постах. Те, кто пытался уехать, рассказывают, что они выгоняли людей из машин и проверяли их, а из машин забирали все самое ценное.

Режим Зеленского убивает Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Горожане по-прежнему пытаются покинуть город?

— Сейчас почти никто не уезжает. Единственное верное решение, как мне кажется, — тихо сидеть здесь. Так думает большинство оставшихся , и я в том числе. Харьков сейчас — это своего рода город-призрак, в нем всё работает, функционируют базовые сервисы. Но практически не видно людей. Разительный контраст с многолюдным Харьковом, каким он когда-то был.

«Запад реагирует на эмоциях и поддерживает очевидную ложь»

— Насколько то, что вы видели, совпадает с тем, о чем говорится в западных СМИ?

— На Западе много врут, в медиа показывают картину, отличную от действительности. Владимир Путин в одной из речей говорил про «Империю лжи». Именно эти слова описывают ситуацию — очень много лжи. Лжи и фантазий. Я говорю объективно. Лгут о преступлениях, которые совершают российские солдаты. Это звучит странно . Откуда у них столько деталей? Кроме того, в некоторых историях рассказывается о местах, где даже не было российских солдат.

Взять, например, ракетный удар по Краматорску — для меня эта ситуация очень показательна. Российская сторона отрицала его, украинская настаивала. А потом появилось видео с частью ракеты, на которой отчетливо видно серийный номер. Украинский серийный номер. Теперь в западной прессе никто не говорит о ракетном ударе по железнодорожной станции в Краматорске — и понятно почему.

Получается, что режим Зеленского убивает гражданских, чтобы создать провокацию , а Запад реагирует на эмоциях и поддерживает очевидную ложь. Эти люди лгут, причем лгут без последствий. И это меня очень раздражает.

Режим Зеленского убивает Ракета «Точка-У» после падения на железнодорожную станцию в Краматорске, 8 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Stringer

— Запад обвиняет российские СМИ в пропаганде?

— Многие называют то, что показывают по российскими новостями, российской пропагандой. Но я ни разу не слышал, чтобы российские министр иностранных дел или министр обороны лгали. И это подтверждается иными источниками. Всегда есть доказательства их слов. Чего я не могу сказать о режиме Зеленского. Говорить правду — это верная стратегия. Всегда важно, когда люди во власти не лгут. А те, кто лгут, поверили в свою ложь, в свою пропаганду. И это может привести к катастрофе, не только для украинцев, но и для всего мира.