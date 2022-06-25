В Киевской области введут ежедневный комендантский час

В Киевской области с 26 июня вводят комендантский час. Он будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 (время совпадает с мск). Об этом в субботу сообщает Киевская областная госадминистрация в своем Telegram-канале.

В период действия комендантского часа жителям области запрещается находиться на улице, передвигаться по населенным пунктам на транспорте или пешком, а также находиться в каких-либо общественных местах. Исключением является наличие специального пропуска установленного образца. Комендантский час вводится до 3 июля.

22 мая Верховная рада Украины продлила срок военного положения в стране до 23 августа 2022 года. Военное положение в стране было введено еще 24 февраля, в день начала спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. С тех пор оно продлевалось.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».