СМИ сообщили о сильных взрывах в Киеве из-за учений для саперов
В Киеве слышны сильные взрывы, воздушная тревога не объявлена, сообщает 5 октября украинское издание Страна.ua.
В сообщении отмечается, что областная военная администрация города объяснила взрывы проводимым обучением для саперов. В ведомстве уточнили, что маневры проходят в Вышгородском районе.
Последний раз о взрывах в Киеве 26 июня сообщал мэр города Виталий Кличко. Тогда в двух домах Шевченковского района эвакуировали жителей, однако о причинах взрывов не сообщалось.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.
Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.
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