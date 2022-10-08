Атака на полуостров: ЧП на Крымском мосту находится под контролем президента

Утром, в субботу, 8 сентября, произошло ЧП на Крымском мосту. По предварительной информации, в результате подрыва грузового фургона были повреждены два пролета. Что происходит на Крымском мосту, каковы основные версии ЧП и как происшествие скажется на снабжении Крыма, разбирались «Известия».

Что произошло на Крымском мосту

По сообщениям, утром в субботу, 8 сентября, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета , сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова», — говорится в сообщении информцентра, поступившем в «Интерфакс» в субботу.

Каковы последствия происшествия для конструкции моста

На Крымском мосту произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «В результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом», — написал Аксенов в своем телеграм-канале. При этом, по данным визуального осмотра, вторая ветка моста осталась цела.

Атака на полуостров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Каковы последствия происшествия для транспортного сообщения с Крымом

После инцидента Крымский мост был временно закрыт для автотранспорта . Однако, по заверениям властей, транспортная доступность будет восстановлена в самое ближайшее время: запущена паромная переправа из Крыма в Краснодарский край. «К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно», — сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По последним данным, Керченская паромная переправа уже возобновила работу. Как сообщает Минтранс республики, первый паром уже начал переход для погрузки, к выходу готовятся еще три парома.

Какие версии происшедшего выдвигаются

В совершении диверсии на мосту обвиняют представителей украинских вооруженных формирований. Так, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы». «Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста — сумели», — написал Константинов в своем телеграм-канале.

Атака на полуостров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Как будет проходить следствие

Происшествие на Крымском мосту будет расследоваться на самом высоком уровне. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В состав комиссии войдут также главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту, рассказали в ведомстве.

Как будет осуществляться продовольственное снабжение Крыма

Проблем со снабжением Крыма в связи с происшествием не ожидается. По сообщению властей республики, запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет.

Ограничений на продажу продовольствия нет. Министерство промышленной политики республики ввело ограничения на отпуск товаров бакалейной группы в размере 3 килограмма в одни руки в целях избежания искусственного ажиотажа. Товаров в республике достаточно, а оперативное налаживание паромной переправы поможет избежать перерывов в снабжении.

Атака на полуостров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Как быть туристам, которые должны были выехать с отдыха через Крымский мост в ближайшие дни

Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики в связи с ЧП на Крымском мосту. Об этом уже заявил глава полуострова Сергей Аксенов. «Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет республики Крым» , — сообщил он в своем Telegram-канале. Точный порядок компенсации, по словам Аксенова, будет озвучен в понедельник, 10 октября.

Можно ли сейчас поехать в Крым по железной дороге