Захарова раскритиковала реакцию Киева на ЧП на Крымском мосту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 8 октября, что реакция Киева на ЧП на Крымском мосту демонстрирует его «террористическую сущность».

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала она в своем Telegram-канале.

Произошедшее прокомментировали в минобороны Украины. Ведомство написало в Twitter вопрос «Что на очереди, русские?» Однако твит вызвал критику среди пользователей соцсети. Они отметили, что ответ России на ЧП может стать «горьким» для Украины.

ЧП на Крымском мосту, повлекшее за собой ограничение движения по автомобильной и железнодорожной частям сооружения, произошло утром в субботу. По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По его словам, восстановление Крымского моста начнется уже в субботу после завершения работы следователей

По сообщению МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

По информации минтранса республики, в связи с инцидентом керченская паромная переправа возобновила свою работу. Первый паром уже начал переход для погрузки. Кроме того, по словам советника главы полуострова Олега Крючкова, сухопутный коридор в Крым налажен через другие регионы.

Президент России Владимир Путин поручил в свою очередь создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.