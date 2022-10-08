Реклама
Прямой эфир
Общество
По факту ЧП на Крымском мосту возбудили уголовное дело
Общество
В Крыму организован сухопутный коридор на полуостров
Происшествия
За сутки украинские боевики обстреляли ДНР 48 раз
Мир
Байден обвинил РФ и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США
Общество
Пассажирские поезда из Москвы и Петербурга задерживаются в Крыму из-за ЧП на мосту
Экономика
В Крыму товаров первой необходимости хватит почти на два месяца
Политика
Губернатор Сахалина назвал нелепым решение Киева признать Курилы японскими
Происшествия
Власти Крыма предупредили о распространении фейков о ЧП на Крымском мосту
Туризм
Отдыхающим в Крыму туристам продлят проживание за счет средств республики
Мир
Фурам ЕС разрешили перевозку грузов по Белоруссии
Происшествия
НАК заявил о подрыве грузовика на Крымском мосту
Происшествия
ВСУ повредили последнюю линию связи между ЗАЭС и энергосистемой Украины

В Twitter раскритиковали минобороны Украины после поста о ЧП на Крымском мосту

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter раскритиковали сообщение министерства обороны Украины, опубликовавшего пост о ЧП на Крымском мосту 8 октября.

«Что на очереди, русские?» — говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном в субботу.

Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
Украинские генералы надеются на дальнобойное западное оружие, поставки которого уже пообещали США

В ответ на это пользователи начали указывать, что ответ России на ЧП может стать «горьким» для Украины.

«Возмездие (президента России Владимира) Путина будет горьким, вот и ждите!» — написал пользователь с ником Mohammed Ali.

«Мы на стороне России», — отметил юзер Akshat Pradhan

«Украина, вы поступили неправильно. Украинца теперь даже Бог не спасет. Запомни мое слово», — говорится в комментарии Gautam Jaiswal.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных железнодорожных цистерн. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022