В Twitter раскритиковали минобороны Украины после поста о ЧП на Крымском мосту

Пользователи Twitter раскритиковали сообщение министерства обороны Украины, опубликовавшего пост о ЧП на Крымском мосту 8 октября.

«Что на очереди, русские?» — говорится в сообщении украинского ведомства, опубликованном в субботу.

В ответ на это пользователи начали указывать, что ответ России на ЧП может стать «горьким» для Украины.

«Возмездие (президента России Владимира) Путина будет горьким, вот и ждите!» — написал пользователь с ником Mohammed Ali.

«Мы на стороне России», — отметил юзер Akshat Pradhan

«Украина, вы поступили неправильно. Украинца теперь даже Бог не спасет. Запомни мое слово», — говорится в комментарии Gautam Jaiswal.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. В связи с произошедшим движение по автомобильной и железнодорожной частям моста было ограничено.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных железнодорожных цистерн. В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедшего.

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате ЧП произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Он добавил, что, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела.

По информации МЧС РФ, пожар железнодорожного состава с дизельным топливом был потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается. К тушению были привлечены 250 человек и 70 единиц техники.

Президент России Владимир Путин поручил после произошедшего создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. Известно, что в состав комиссии также войдут главы Крыма и Краснодарского края, представители ФСБ, МВД и Росгвардии.